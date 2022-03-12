США запровадили санкції до сім'ї речника Путіна

США ввечері 11 березня запровадили санкції проти родини речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, яка, згідно з повідомленням американського міністерства фінансів веде розкішний спосіб життя, що не відповідає зарплаті державного службовця.

Санкції торкнулися дружини Пєскова Тетяни Навки - олімпійської чемпіонки, яка, згідно з повідомленням, володіє імперією на понад 10 мільйонів доларів. Також санкції введені щодо їхніх повнолітніх дітей: Миколи Пєскова, який "працював у російському пропагандистському виданні RT і має доступ до ряду розкішних транспортних засобів, подорожує на приватних літаках і яхтах" та Лізи Пєскової, яка "проходила стажування у депутата Європарламенту, що публічно підтримував спробу Росією анексії Криму, і яка демонструє у соцмережах свій розкішний спосіб життя".

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Також нові санкції США запроваджені щодо: російського бізнесмена Віктора Вексельберга, статки якого оцінюють у шість мільярдів доларів; 10 членів правління банку ВТБ; 12 депутатів Державної думи РФ, включно з В’ячеславом Володіним, який є постійним членом Ради безпеки Росії, та лідера Комуністичної партії Геннадія Зюганова.

Як зазначається, обмежувальні заходи ввели проти тих, хто "підтримав жорстоке та незаконне вторгнення президента Росії Володимира Путіна до України". "Міністерство продовжує притягувати російських чиновників до відповідальності за те, що вони дозволили невиправдану та неспровоковану війну Путіна", - йдеться у повідомленні.

На початку березня Білий дім оголосив про санкції проти Пєскова та ще семи людей з найближчого оточення Путіна. Йшлося про блокування їхнього майна. Крім того, 19 російських олігархів та ще 47 пов'язаних з ними громадян потрапили під візові обмеження за підтримку "дестабілізуючої зовнішньої політики Росії".

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