Яким буде четвертий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України

Євросоюз і країни Великої сімки (G7) завершують підготовкучетвертого пакета санкцій за війну Росії проти України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 11 березня, передає її пресслужба. Цей пакет планують запровадити наступного дня.

"Безжальне вторгнення Росії в Україну триває. На цивільне населення невпинно нападають, зокрема на школи, житлові будинки та лікарні. Незважаючи на повторювані пропозиції від української сторони, Росія поки не продемонструвала жодного наміру серйозно долучитися до переговорів для знаходження дипломатичного вирішення. Натомість все, що ми чуємо, - це нова брехня та неправдиві звинувачення", - заявила фон дер Ляєн.

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Які заходи увійдуть до четвертого пакета санкцій проти Росії

До четвертого пакета санкцій увійде, зокрема, позбавлення Росії торгового статусу нації найбільшого сприяння. Це дозволить країнам Заходу запроваджувати високі мита на російські товари відповідно до правил Світової організації торгівлі (СОТ). Також РФ хочуть позбавити членства у провідних міжнародних фінансових організаціях, включно з МВФ і Світовим банком.

Другий складник, - це внесення до списку персональних санкцій нових людей з оточення президента Росії Володимира Путіна, а також членів їхніх сімей.

По-третє, за словами фон дер Ляєн, російській державі та елітам перекриють доступ до криптовалют.

Четвертий складник - заборона на експорт з ЄС до Росії будь-яких товарів розкоші. "Ті, хто підтримує воєнну машину Путіна, не повинні більше мати змогу насолоджуватися розкішним життям, допоки бомби падають на мирних людей в Україні", - наголосила фон дер Ляєн.

П'ятий елемент - у ЄС заборонять ввезення продуктів чорної металургії з РФ.

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Останній складник - заборона на нові європейські інвестиції у російський енергетичний сектор. За словами фон дер Ляєн, ця заборона поширюватиметься на всі інвестиції, передачу технологій, надання фінансових послуг для розвідки, видобування та переробки енергоносіїв.