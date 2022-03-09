Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС

Рада Євросоюзу затвердила новий, уже четвертий, пакет санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Остаточну згоду на нові обмеження дали уряди всіх країн ЄС у середу, 9 березня. Про це повідомили у пресслужбі Ради Євросоюзу.

"За допомогою цих додаткових секторальних санкцій ми надсилаємо потужний сигнал: неспровокована та невиправдана військова агресія, розв'язана проти України режимом Путіна за допомогою Лукашенка, має високу ціну. Ми закриваємо лазівки у наших наявних санкціях та запроваджуємо додаткові заходи щодо фінансового сектора Білорусі", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Рішення про персональні санкції та обмеження щодо Білорусі вже опублікували в Офіційному віснику ЄС. Після цього вони одразу набули чинності. Публікація рішення щодо секторальних санкцій проти Росії очікується пізніше.

Фінансові санкції ЄС проти режиму Лукашенка

Євросоюз відключає три білоруські банки від спеціалізованих послуг обміну фінансовими повідомленнями, передусім SWIFT. Ідеться про "Белагропромбанк", "Дабрабыт" і "Банк развития Республики Беларусь", а також їхні дочірні установи. Раніше аналогічні обмеження ЄС запровадив щодо сімох російських банків.

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Інші санкції щодо Білорусі повторюють деякі раніше ухвалені щодо Росії заходи. А саме, у ЄС забороняють здійснювати транзакції, пов'язані з центробанком Білорусі, а також з 12 березня надавати послуги, пов'язані з цінними паперами білоруських державних компаній на фондових біржах Євросоюзу. Європейським банкам забороняють приймати депозити від громадян і резидентів Білорусі в розмірі понад 100 тисяч євро, а також продавати білорусам цінні папери в євро. Ще одне обмеження стосується постачання банкнот євро до країни. Воно, щоправда, не стосується готівки для особистого користування.

Нові санкції щодо експорту до РФ і російських олігархів

Також Євросоюз розширив секторальні санкції щодо Росії. Ідеться про обмеження на експорт до країни технологій для морської навігації та радіокомунікацій. Їх не можна буде встановлювати також на всі кораблі під прапором РФ. У другому пакеті санкцій за війну Росії проти України експортні обмеження вже запровадили щодо авіації, технологій для переробки нафти та високотехнологічних товарів.

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Раніше щодо Росії запровадили численні фінансові обмеження. Тепер, аби уникнути лазівок, їх поширили на криптовалюти.

До списку персональних санкцій додали 160 осіб. 14 з них - це олігархи та бізнесмени, а також члени їхніх сімей. Ще 146 - депутати Ради Федерації Росії, які ратифікували угоди з так званими "ДНР" та "ЛНР". Серед них, зокрема, Дмитро Пумпянський (власник "Трубної металургійної компанії") з дружиною Галиною та сином Олександром, Дмитро Мазепін (власник "Уралхим") та його син Микита, Володимир Кірієнко (гендиректор VK, яка володіє "Вконтакте", "Одноклассники", Mail.ru), Андрій Мельниченко (власник найбільшого російського експортера вугілля "СУЭК" і виробника добрив "Еврохим").