Тринадцятий день війни в Україні: головні події

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Пентагон порахував, що Росія від початку війни могла втратити до 4000 військовослужбовців. Україна звинуватила Росію в обстрілі гуманітарного коридору з Маріуполя.
На 13-й день війни Росії в Україні у вівторок, 8 березня, і далі тривали удари по населених пунктах у багатьох регіонах. Українська армія та загони територіальної оборони продовжували чинити запеклий опір російської армії, що наступала.
Міністерство оборони РФ заявило, що за час бойових дій російська армія знищила понад 2,5 тисячі об'єктів військової інфраструктури України. За словами офіційного представника відомства, виведено з ладу 90 пунктів управління та вузлів зв'язку українських Збройних сил. Знищено 123 комплекси ППО С-300, "Бук М-1" та "Оса", 84 безпілотні літальні апарати, а також 81 радіолокаційна станція. Крім того, Україна втратила майже 900 танків та інших бойових броньованих машин, 95 реактивних систем залпового вогню.
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Натомість за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку агресії російські війська втратили понад 1300 танків та іншої бронетехніки, 48 літаків та 80 вертольотів, сім бойових дронів, 56 реактивних систем залпового вогню та три кораблі. На всіх напрямках тривають оборонні операції. ЗСУ тримають кругову оборону Маріуполя. Угруповання сил та засобів оборони Києва стійко утримує межі навколо міста, продовжує відбивати наступ супротивника. Також триває оборона Чернігова. Темп наступу російських військ "значно сповільнився".
Дані з обох сторін не можуть бути об'єктивно перевірені.
За оцінкою міністерства оборони США, в Україні загинули від 2000 до 4000 російських військовослужбовців. При цьому, визнали в американському військовому відомстві, достовірність цих даних дуже низька.
Генштаб ЗСУ заявив, що з початку вторгнення втрати російських сил перевищили 12 тисяч людей убитими, пораненими та взятими в полон. За останню добу ця кількість збільшилася приблизно на тисячу.
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У Києві повідомили про загибель у бойових діях під Харковом генерал-майора ЗС РФ Віталія Герасимова, першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу, учасника "другої чеченської війни та російської воєнної операції в Сирії".
Росія цю інформацію офіційно не підтвердила. Міноборони РФ лише один раз за весь час бойових дій опублікувало дані про загиблих і поранених російських військовослужбовців: 2 березня воно заявило про загибель 498 осіб та поранення 1597 осіб.
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Міноборони РФ заявило про запровадження 8 березня з 10.00 "режиму тиші" та відкриття гуманітарних коридорів з Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя. У свою чергу віцепрем'єрка України Ірина Верещук підтвердила відкриття лише одного коридору - з міста Суми в напрямку Полтави. Окрім місцевих жителів, евакуювали також іноземних студентів. Водночас стало відомо про евакуацію жителів Ірпеня на Київщині. Тут вдалося евакуювати понад 150 людей.
Пізніше міністерство оборони України та Ірина Верещук звинуватили російських військових у зриві евакуації з Маріуполя. За інформацією української сторони, із Запоріжжя до Маріуполя вийшла гуманітарна колона з восьми вантажівок та понад 30 автобусів, які мали забрати насамперед жінок, дітей та старих людей. Росія, за заявою української влади, відкрила вогонь у напрямку їхнього руху.
За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку бойових дій в Україні загинули вже 474 цивільних, серед них 29 - неповнолітні. Кількість постраждалих серед мирного населення в результаті війни, згідно з даними ООН, досягла 861, з них 40 - неповнолітні. Верховний комісар ООН вважає, що фактичні цифри можуть бути значно вищими.
З початку війни залізнична компанія України "Укрзалізниця" перевезла зі сходу, центру та півдня України на захід країни 1,59 мільйона людей (за даними на вечір 6 березня). При цьому кількість біженців з України, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, до півдня 8 березня становила два мільйони 11 тисяч 312 осіб. Більше половини з них - 1,2 мільйона - прибули до Польщі. У Німеччині станом на 8 березня перебували 64 604 українські біженці.