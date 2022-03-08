Зеленський: Україна готова до переговорів, але не до капітуляції

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав президента РФ Володимира Путіна до діалогу та наголосив, що Україна готова говорити та шукати компроміси, однак не готова до капітуляції. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News у відповідь на запитання, чи готовий Київ піти на вимоги РФ задля припинення вогню. "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене", - зазначив український лідер.

За словами Зеленського, він охолов до питання вступу України до НАТО "після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну". "Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ", - вважає український президент. За його словами, Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки", і не збирається такою бути, а сам Зеленський не буде таким президентом.

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Зеленський про деталі переговорів з РФ

"Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс, як ці території існуватимуть далі", - зазначив український лідер. За його словами вимога визнати ці території є ультиматумом, а Україна не готова до них. Водночас Зеленський наголосив, що ключове питання - те, як житимуть на цих територіях люди, які хочуть бути частиною України. На думку Зеленського, перш за все Путін має розпочати діалог, замість того, "щоб жити в інформаційній кулі без кисню".

У Маріуполі від зневоднення загинула дитина

У своєму зверненні, оприлюдненому у вівторок, 8 березня, Володимир Зеленський зазначив, що вина за смерть мирних людей від авіаударів лежить на російській державі, однак відповідальність - "на тих, хто не може ухвалити рішення про закриття українського неба". "Сотні й сотні тисяч людей у містах на межі між життям та смертю. Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків щодо надання Україні життєво необхідної бойової авіації. Життєво потрібна протиракетна оборона. Життєво потрібно!" - наголосив Зеленський.

Він також додав, що в тих містах, які перебувають в оточенні російських військ, вже спостерігається гуманітарна катастрофа, що призводить до смерті мирних людей, зокрема, дітей. Так, в оточеному Маріуполі від зневоднення загинула дитина, зазначив Зеленський. "Маріуполь. Мирне і працелюбне місто без жодної внутрішньої злоби. Його оточили. Заблокували. І спеціально виснажують. Спеціально катують. Свідомо відключають зв'язок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води", - розповів президент України.

24 лютого РФ напала на Україну з кількох напрямків, завдаючи ударів по цивільній та військовій інфраструктурі. Житлові райони Харкова, Чернігова, Маріуполя та низки інших українських міст обстрілюються. Тільки до Польщі з України виїхав понад мільйон українців, які вимушені рятуватись від війни. Українська армія чинить спротив нападникам. Захід вдався до безпрецедентних санкцій проти Росії.

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