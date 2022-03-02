G7 хоче завадити використанню криптовалют для ухиляння від санкцій щодо РФ

Країни Великої сімки шукають способи завадити окремим особам чи компаніям, на які накладено санкції через російське вторгнення в Україну, використовувати криптовалюти для ухиляння від штрафних заходів. Про це у середу, 2 березня, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

"Ми маємо діяти, аби запобігти переходу перелічених осіб та компаній на нерегульовані криптоактиви. Ми працюємо над цим у контексті головування Німеччини в G7", - сказав він.

Читайте також: Європейські "дочки" "Сбербанку" буде ліквідовано

Рекордна кількість придбаної криптовалюти

Обсяги криптовалюти, придбаної за російські рублі, досягли рекордно високого рівня, відтоді як Сполучені Штати та їхні західні союзники наклали санкції на російський банківський сектор та запровадили валютні обмеження. Як наслідок росіяни скуповують криптовалюти, які не підпадають напряму під санкції. Віцепрем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав платформи з продажу криптовалют заблокували користувачів з Росії.

Читайте також: Нейтральна Швейцарія приєднається до санкцій ЄС щодо РФ

Санкції проти Росії

Через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив низку санкцій, які б'ють по російській економіці та фінансовому сектору. Перш за все це відключення від системи SWIFT семи російських банків. Також до Росії заборонили постачати, продавати чи передавати банкноти євро. Також тепер не можна інвестувати, брати участь та сприяти проєктам, до яких причетний Російський фонд прямих інвестицій - суверенний інвестфонд РФ.