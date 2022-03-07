Зеленський закликав Захід бойкотувати експорт з РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів бойкотувати російський експорт. Таку заяву український лідер зробив у понеділок, 7 березня, під час відеозвернення до лідерів Заходу. Він наголосив, що продовження вторгнення Росії в Україну означає те, що Кремль не відмовився від своїх планів. Отже, необхідно запровадити нові санкції щодо РФ, переконаний український президент.

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"Нові санкції (…) проти війни й заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів із Росії. Це можна називати ембарго. А можна - просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати й товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує", - заявив Зеленський.

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Зеленський вимагає закрити небо або надати Україні літаки й ППО

Крім того, президент України вкотре закликав Захід допомогти закрити небо над Україною для російських бойових літаків і гелікоптерів. Він наголосив, що якщо західні лідери вагаються робити цей крок, то мають надати України потрібну силу: бойові літаки й засоби протиповітряної оборони (ППО).

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною. Чим мирні люди в Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбурга або Відня. Ми чекаємо рішення - очищення неба: або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести: людяність переможе якнайшвидше", - заявив президент України.

7 березня триває 12-й день війни Росії проти України. РФ вдається до постійних обстрілів та авіаударів Харкова, Чернігова, Миколаєва, Києва та інших міст України. В першу чергу від них страждає цивільне населення країни.

НАТО та США відмовляються закривати авіапростір над Україною, оскільки, за словами західних політиків, це означатиме участь у війні.