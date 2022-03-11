 ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії за війну проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2022

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Новини

ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії за війну проти України

За версією джерел агенства dpa, країни ЄС та їхні союзники, включно зі Сполученими Штатами, мають позбавити Росію "режиму найбільшого сприяння" у Світовій організації торгівлі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen)

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen)

ЄС готує четвертий раунд санкцій проти Росії. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 11 березня, під час пресконференції після неформальної зустрічі лідерів ЄС у французькому Версалі.

Урсула фон дер Ляєн не повідомляла подробиць, але за версією джерел агенства dpa, країни ЄС та їхні союзники, включно зі Сполученими Штатами, мають позбавити Росію "режиму найбільшого сприяння" у Світовій організації торгівлі (СОТ).

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Виключення Росії з СОТ

Чутки про виключення Росії зі Світової організації торгівлі йдуть ще з минулого тижня. Представник організації Центр економічної стратегії (ЦЕС) пояснював українському журналу "Фокус", що в угодах, що лежать в основі СОТ, немає механізму за допомогою якого можна виключити з неї ту чи іншу державу. Водночас кожна країна-член СОТ може окремо призупинити режим найбільшого сприяння для Росії.

Режим найбільшого сприяння означає можливість для держави мати сприятливий тарифний та регуляторний режим для торгівлі із партнерами по СОТ. Призупинення режиму найбільшого сприяння дає змогу застосовувати мита й інші обмеження у розмірі, який встановлюється до країн, які не є членами СОТ.

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