У ФРН зможуть відмовитися від російського вугілля до кінця року

Німецькі імпортери вугілля припускають, що до кінця поточного року імпорт російського вугілля може бути повністю заміщений постачанням з інших джерел. "Російське кам'яне вугілля може бути замінене вугіллям з інших країн, таких як США, ПАР, Австралія, Колумбія, Мозамбік та Індонезія", - заявив голова Асоціації імпортерів вугілля Александер Бете (Alexander Bethe) у коментарі виданням медіагрупи Funke у середу, 6 квітня.

За його словами, "можливе припинення ввезення російського вугілля в ЄС не застане зненацька німецьких імпортерів" і повна відмова від вугілля з РФ стане можлива до майбутньої зими. Бете також повідомив, що перебої з постачанням російського вугілля спостерігаються ще з минулої осені, відтоді імпортери та споживачі шукають альтернативи. 2021 року Німеччина, за його даними, імпортувала з РФ близько 18 мільйонів тонн кам'яного вугілля.

ЄС планує посилити санкції

У Євросоюзі планують посилення санкцій щодо Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) 6 квітня заявила про намічене розширення санкцій і ще більше обмеження політичних та економічних можливостей Кремля. "І це не останні наші санкції", - наголосила вона, вказавши на воєнні злочини, в яких звинувачують російські підрозділи, які залишили Київську область.

У той же день повідомлялося, що німецька промисловість підтримала санкційний курс уряду ФРН та ЄС щодо Росії. "Звірства у Бучі вимагають рішучої та недвозначної відповіді з боку Заходу", - заявив Зіґфрід Руссвурм (Sigfried Russwurm), керівник Федерального об'єднання німецької промисловості BDI. Представник німецьких промисловців зазначив, що повне загальноєвропейське ембарго на російське вугілля виходить далеко за рамки скорочення поставок вугілля з РФ, яке компанії вже здійснили, "але на тлі ескалації насильства рішення більш ніж обґрунтоване".