На Кубі стався блекаут національного масштабу

Національна електроенергетична система Куби вийшла 18 жовтня з ладу, через що по всій країні сталося відключення електроенергії.

Прем'єр-міністр Мануель Марреро в телезверненні до населення назвав ситуацію, що склалася, "складною".

Президент Мігель Діас-Канель написав у соціальній мережі X, що "керівництво країни приділяє першорядну увагу вирішенню вкрай важливої енергетичної проблеми".

Брак палива і несправності застарілих електростанцій

За даними уряду Куби, причиною виходу з ладу енергосистеми є насамперед брак палива та несправності старих електростанцій. Ще до загальнонаціонального блекауту перебої в подачі електроенергії в деяких районах країни тривали більше ніж по 12 годин на день.

Державна електроенергетична компанія UNE оголосила, що припиняє постачання областей, які не є критично важливими, за виключенням лікарень і державних підприємств із виробництва продуктів харчування. Школи та університети не працюють. Культурні заходи, для проведення яких потрібна електрика, на Кубі скасували.

Важка економічна ситуація на Кубі

Куба перебуває в стані однієї з найважчих економічних криз з часів революції 1959 року, яку очолював Фідель Кастро. Понад 60 років проти країни діють торговельні санкції США.

Протягом останніх двох років у столиці Куби Гавані регулярно проводили планові відключення електрики, що давали змогу донедавна загалом утримувати ситуацію під контролем.