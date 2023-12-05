У США померла сестра Фіделя Кастро, яка співпрацювала з ЦРУ

Хуаніта Кастро була молодшою сестрою колишніх кубинських керівників Фіделя і Рауля Кастро. Вона втекла з Куби в Маямі та співпрацювала з ЦРУ задля повалення режиму Кастро.

В американському місті Маямі у віці 90 років померла Хуаніта Кастро - молодша сестра колишніх кубинських керівників Фіделя Кастро і Рауля Кастро.

Про це повідомила близька до неї журналістка й співавторка біографії Марія Антоньєта Коллінз у вівторок, 5 грудня.

"Сьогодні померла Хуаніта Кастро, виняткова жінка і невтомна борчиня за справу Куби, яку вона так любила", - написала Коллінз в Instagram.

Хуаніта Кастро народилася на Кубі в 1933 році. Спочатку вона підтримувала революційну боротьбу братів, але згодом розчарувалася у них через убивства політичних опонентів і відхід від демократичних принципів управління країною. Після цього вона допомагала кубинським дисидентам.

У середині 1960-х років Хуаніта Кастро покинула острів і влаштувалася в Маямі, де купила аптеку та пропрацювала в ній до 2007 року.

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Співпраця з ЦРУ

У мемуарах Хуаніта Кастро зізналася, що 1961 року її завербували американські спецслужби, після чого вона протягом трьох років співпрацювала з Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США, сподіваючись домогтися зміни влади на Кубі.

За її словами, їй довелося робити вибір між братами та батьківщиною. "Я була з революцією. Я була прихильницею, як і більшість народу Куби. Ми були проти колишньої тиранії. Але те, що ми маємо зараз, це найгірша тиранія", - заявила вона на мітингу в Нью-Йорку в 1973 році.

У мемуарах Хуаніта Кастро написала, що їй знадобилося чимало часу і сил, щоб зайняти своє місце в спільноті вихідців з Куби у США. "Мало хто розуміє парадокс мого життя. Для тих, хто на Кубі, я дезертирка, тому що поїхала і засудила чинний режим. А для багатьох у Маямі я - "персона нон ґрата", бо я сестра Фіделя і Рауля", - нарікала вона.

Фідель Кастро помер у віці 90 років у 2016 році. Хуаніта тоді засудила кубинців, які раділи його смерті на вулицях міст, назвавши це негуманним і антихристиянським. Після смерті Фіделя Кубу очолив Рауль Кастро, але у 2021 році він пішов у відставку. Зараз Раулю Кастро 92 роки.

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