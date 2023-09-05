Гавана: Росія вербувала кубинців на війну проти України

Офіційна Гавана заявила, що розкрила мережу торгівлі людьми, внаслідок діяльності якої громадяни Куби опинялись на війні в Україні на боці Росії.

Куба розкрила мережу торгівлі людьми, внаслідок діяльності якої громадяни країни потрапляли на війну в Україні на боці Росії. Про це повідомило міністерство закордонних справ країни у понеділок, 4 вересня.

Як ідеться у заяві, МВС країни виявило і працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діяла з Росії з метою залучення громадян Куби, які мешкають в Росії, та безпосередньо людей з Куби до складу збройних сил для участі у війні в Україні.

"Вороги Куби поширюють викривлену інформацію, спрямовану на те, аби заплямувати імідж країни та представити її співучасницею цих дій, які ми рішуче відкидаємо", - ідеться на сайті кубинського МЗС.

Як пише Reuters, наприкінці травня газета у російській Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами РФ та були відправлені в Україну ніби в обмін на отримання російського громадянства.

У своїй заяві МЗС Куби наголосив, що Куба не бере участі у війні в Україні та рішуче діятиме проти тих, хто на території країни бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства чи вербування.

Позиція Куби щодо війни в Україні

У середині липня 2023 року учасники саміту країн ЄС, країн Карибського басейну та Латинської Америки не змогли виробити спільну позицію щодо засудження російського вторгнення в Україну. Проти засудження війни у підсумковій декларації саміту виступили прихильні до Росії представники Нікарагуа, Куби та Венесуели, повідомляла агенція dpa. Тому учасники саміту висловили "глибоку стурбованість у зв'язку з війною проти України, що триває".

Також Куба утрималася під час голосування у 2022 році, коли Генасамблея ООН голосувала за резолюцію про засудження анексії Росією чотирьох регіонів України.