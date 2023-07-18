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На саміті ЄС-Латинська Америка не змогли засудити війну

Євгенія Наконечна
11 хв. тому

Лідери Європейського Союзу, країн Карибського басейну та Латинської Америки не змогли ухвалити спільну декларацію за підсумками саміту в Брюселі через відсутність спільної позиції щодо російського вторгнення.

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Президент Аргентини Альберто Фернандес, прем'єр-міністр Сент-Вінсент і Гренадіни Ральф Гонсалвес, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (зліва направо)
Президент Аргентини Альберто Фернандес, прем'єр-міністр Сент-Вінсент і Гренадіни Ральф Гонсалвес, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (зліва направо)Фото: Francois Walschaerts/AP Photo/picture alliance

Лідери Європейського Союзу, країн Карибського басейну та Латинської Америки на дводенному саміті в Брюсселі, який завершився у вівторок, 18 липня, не змогли виробити спільну позицію щодо засудження російського вторгнення в Україну. Проти засудження війни у підсумковій декларації саміту виступили прихильні до Росії представники Нікарагуа, Куби та Венесуели, повідомляє агенція dpa.

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Замість засудження війни у підсумковій декларації саміту ЄС, країни Карибського басейну та Латинської Америки висловили "глибоку стурбованість у зв'язку з війною проти України, що триває".

Лідери ЄС під час саміту прагнули надіслати чіткий сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, який би вказував на дедалі більшу ізоляцію Москви в міжнародному співтоваристві. У підсумковій декларації згадуються два голосування в Організації Об'єднаних Націй у 2022 і 2023 роках, під час яких було засуджено агресію РФ проти України, а також позиції кожної з країн ЄС, Карибського басейну і Латинської Америки, які критично ставляться до російського вторгнення.

Нікарагуа і Куба утрималися під час голосування в ООН у 2022 році разом з Болівією. У 2023 році Нікарагуа проголосувала "проти" засудження війни.

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