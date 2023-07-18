ЄС разом з ООН хоче повернути РФ у "зернову угоду"

ЄС не вестиме переговори з РФ щодо повернення до "зернової угоди", проте готовий вислухати пропозиції ООН. "Чи це означатиме зміну нашої політики - вирішувати державам-членам ЄС", - сказав чиновник ЄС.

Європейський Союз спільно з ООН та Туреччиною працює над поверненням до "зернової угоди" з Росією, повідомив високопосадовець ЄС у Брюсселі у вівторок, 18 липня. "Наш перший намір - змусити Росію переглянути своє рішення про вихід із цієї домовленості, - сказав він. - Росія своїми діями ставить під загрозу безпеку сотень мільйонів людей".

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Чиновник наголосив, що Євросоюз не має наміру вести переговори з Росією і що йому не надходило жодних прямих пропозицій від лідерів цієї країни. Москва повідомить свою позицію ООН та Туреччині, керівництво яких вестиме з нею переговори про повернення до домовленостей, а потім передасть ЄС запити російської сторони, зазначив він.

За його словами, Євросоюз готовий обсудити з ООН пропозиції щодо потенційних подальших кроків. "Ми відкриті для обговорення будь-яких можливих ненавмисних наслідків наших санкцій щодо цих питань. Але чи означатиме це зміну нашої політики - вирішуватимуть держави-члени ЄС. Ми готові прислухатися до ООН та провести внутрішню дискусію", - заявив чиновник.

ЄС розширить маршрути вивезення зерна

Він також запевнив, що Євросоюз докладе всіх зусиль, щоб забезпечити вивезення зерна з України європейськими "лініями солідарності". "Однак повністю вирішити цю проблему, створену Путіним, ми не зможемо", - констатував співрозмовник DW.

Брюссель пообіцяв активно розширювати маршрути цих транспортних шляхів, якими в принципі вивозиться більше українського зерна, ніж морем.

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Нагадаємо, Чорноморська зернова ініціатива проіснувала без п'яти днів рік. 17 липня Росія в односторонньому порядку заявила про вихід з неї. Домовленості щодо вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також експорту Росією зерна та добрив, були укладені 22 липня 2022 року в Стамбулі на 120 днів, а потім продовжувалися тричі.