 Експрезидентку Болівії Жанін Аньєс засудили до 10 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2022

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Новини

Експрезидентку Болівії Жанін Аньєс засудили до 10 років ув'язнення

Колишню тимчасову президентку Болівії Жанін Аньєс звинуватили у підготовці держперевороту у 2019 році. Вона сама назвала справу політичним переслідуванням.

Колишня президентка Болівії Жанін Аньєс

Колишня президентка Болівії Жанін Аньєс

У Болівії засудили до 10 років ув'язнення експрезидентку країни Жанін Аньєс за звинуваченням у державному перевороті 2019 року. Про це у суботу, 11 червня, повідомляють агенції dpa та AFP.

Суд визнав Аньєс винною у "неконституційних рішеннях" та "порушенні службових обов'язків" у період, коли вона обіймала посаду тимчасової президентки Болівії у листопаді 2019 року.

"Мені відмовили навіть у праві бути присутньою на власному суді, якщо його так можна назвати. Вони відмовляли мені у всьому і поводилися зі мною гірше, ніж з будь-ким, але я була, є і буду конституційною президенткою, яка взяла на себе обов'язки після втечі боягуза", - прокоментувала судовий процес Аньєс.

Аньєс відбуватиме покарання у жіночій в'язниці у столиці Болівії Ла Пас. Перед вироком суду вона заявила про намір подавати апеляцію. "На цьому ми не зупинимось, ми будемо звертатись до міжнародної системи правосуддя", - цитує Аньєс AFP.

Протести у Болівії після президентських виборів 2019 року

У жовтні 2019 року у Болівії відбулися президентські вибори, за підсумками яких було оголошено про перемогу у першому турі чинного президента Ево Моралеса, який обіймав цю посаду з 2006 року. При цьому попередні підсумки голосування вказували на можливість другого туру.

Це спровокувало протести у країні, внаслідок яких Моралес оголосив про відставку і залишив країну разом із заступниками та спікерам обох палат парламенту.

Жанін Аньєс, яка обіймала на той час посаду другого заступника голови Палати сенаторів, заявила, що вона наступна в черзі на посаду президента і оголосила себе главою держави на перехідний період. Вона наголосила, що вступить на посаду лише для того, щоб організувати нові вибори.

Нові вибори та кримінальне переслідування опозиції

На нових виборах 2020 року перемогу здобув соратник Моралеса Луїс Арсе із партії "Рух до соціалізму". А у березні 2021 року Аньєс та кількох високопосадовців її адміністрації заарештували за підозрою у підготовці до держперевороту.

Аньєс тоді назвала справу політичним переслідуванням і звинуватила чинну владу Болівії у поверненні до диктатури. У правозахисній організації Amnesty International називали кримінальну справу проти Аньєс та її прихильників продовженням "пандемії безкарності за порушення прав людини у Болівії".

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