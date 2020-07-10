Болівія - країна в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Болівія".

Болівія розташована в центральній частині Південної Америки. Столиця - місто Сукра. Кількість населення Болівії - близько 10,4 мільйона осіб. Болівія є президентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.