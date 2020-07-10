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Болівія

Болівія - країна в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Болівія".

Болівія розташована в центральній частині Південної Америки. Столиця - місто Сукра. Кількість населення Болівії - близько 10,4 мільйона осіб. Болівія є президентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Виконувачка обов'язків президента Болівії інфікувалася коронавірусом

Виконувачка обов'язків президента Болівії інфікувалася коронавірусом 10.07.2020

Виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс заразилася коронавірусом. Наступні два тижні вона проведе на карантині.
Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі

Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі 07.07.2020

Болівійська прокуратура висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі та фінансуванні терористичної діяльності.
У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса

У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса 24.11.2019

У Болівії домовилися про проведення виборів до парламенту. Колишній президент Ево Моралес не зможе взяти у них участь. Відповідний законопроєкт про нові вибори був ухвалений одноголосно.
США закликали сторони протистояння у Болівії утриматися від насильства

США закликали сторони протистояння у Болівії утриматися від насильства 21.11.2019

Службам безпеки та силовикам варто поважати право громадян на мирні акції протесту, наголосив керівник Держдепартаменту США. Попри це в самій південноамериканській країні безлади не вщухають.
Тимчасова президентка Болівії ініціювала нові вибори

Тимчасова президентка Болівії ініціювала нові вибори 20.11.2019

Жанін Аньєс також просить законодавців визнати недійсними попередні вибори. Тим часом експрезидент Ево Моралес закликав католицьку церкву перерахувати голоси на попередніх виборах.
Хуан Гуайдо закликав до відновлення протестів у Венесуелі

Хуан Гуайдо закликав до відновлення протестів у Венесуелі 16.11.2019

Тисячі людей вийшли в Каракасі на акцію проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо пообіцяв продовження демонстрацій.
У Болівії з'явилася тимчасова президентка

У Болівії з'явилася тимчасова президентка 13.11.2019

Жанін Аньєс оголосила себе президенткою країни на перехідний період. Такий крок вона зробила через масові відставки керівництва країни, обґрунтовуючи його положенням у конституції Болівії.

Моралес отримав притулок у Мексиці

Моралес отримав притулок у Мексиці 12.11.2019

Ево Моралес, який пішов у відставку з посту президента Болівії, вилетів до Мексики, яка надала йому притулок.
Очима карикатуриста: Відставка Моралеса - що буде далі з експрезидентом?

Очима карикатуриста: Відставка Моралеса - що буде далі з експрезидентом? 11.11.2019

Президент Болівії пішов у відставку через масові протести, але стверджує, що бігти з країни не збирається. Карикатурист Сергій Йолкін згадав про Януковича й Моралесу на повірив.
Президент Болівії Ево Моралес пішов у відставку

Президент Болівії Ево Моралес пішов у відставку 11.11.2019

На тлі масових протестів президент Болівії Ево Моралес оголосив свою відставку. Від влади відмовилося також усе вище керівництво країни.
Президент Болівії оголосив нові вибори під тиском протестів

Президент Болівії оголосив нові вибори під тиском протестів 10.11.2019

На тлі масових акцій протесту президент Болівії оголосив повторні президентські вибори і оновлення виборчої комісії.
У Болівії демонстранти заблокували державні ЗМІ

У Болівії демонстранти заблокували державні ЗМІ 10.11.2019

Попри масові протести болівійська поліція відмовилися нести службу біля президентського палацу. В кількох містах правоохоронці приєднались до демонстрантів.
ЄС виступає за другий тур президентських виборів в Болівії

ЄС виступає за другий тур президентських виборів в Болівії 25.10.2019

За результатами перешого туру, чинний лідер Болівії Ево Моралес отримав 47 відсотків голосів виборців, відірвавшись від наступного кандидата на 10 відсоткових пунктів. Виборча комісія визнає його перемогу.
В Болівії затримали італійського екс-ліворадикального екстреміста Баттісті

В Болівії затримали італійського екс-ліворадикального екстреміста Баттісті 13.01.2019

Засуджений в Італії до довічного ув'язнення за чотири вбивства італієць Чезаре Баттісті був затриманий у Болівії. Найближчим часом його екстрадують до Рима.
Шестеро людей загинули внаслідок вибуху на карнавалі в Болівії

Шестеро людей загинули внаслідок вибуху на карнавалі в Болівії 11.02.2018

На найбільшому в Болівії карнавальному параді в місті Оруро вибухнув газ. Внаслідок вибуху шестеро людей загинули, у тому числі діти.
Болівія: через убивство віце-міністра затримали понад 40 осіб

Болівія: через убивство віце-міністра затримали понад 40 осіб 27.08.2016

Усі затримані - шахтарі, які протестують проти нещодавніх законодавчих змін у гірничій галузі.
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