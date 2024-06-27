Заколот у Болівії: затримано екскомандувача армії

Бунтівного генерала Хуана Хосе Суньїгу затримали поліція, його звинувачують у тероризмі та збройному повстанні.

Підрозділи армії Болівії під керівництвом колишнього командувача армії країни, генерала Хуана Хосе Суньїги в середу, 26 червня, зайняли центральну площу столиці Ла-Пас, а також протаранили за допомогою бронетехніки двері у двір офіційної резиденції президента республіки Луїса Арсе.

Як повідомляє видання Vision360, президент вийшов до воєначальника, і вони поговорили. Згодом військові почали відходити від президентського палацу, а площу перед ним зайняли прихильники голови держави. Бунтівного генерала затримала поліція, йому пред'явлено звинувачення у збройному повстанні та тероризмі.

Президент Луїс Арсе назвав дії підрозділів генерала Суньїги спробою держперевороту та подякував поліції за те, що та "залишилася вірною демократії".

Міністр юстиції Іван Ліма заявив, що прокуратура вимагатиме для Суньїги максимального покарання від 15 до 20 років ув'язнення за посягання на демократію і конституцію.

Колишні президент Болівії Ево Моралес засудив спробу державного перевороту. "Ми не дозволимо збройним силам порушувати демократію і залякувати людей", - зазначив він у дописі у соцмережі X.

Генерал Суньїга відмовився скласти повноваження командувача армії

Напередодні генерал Хуан Хосе Суньїга був відправлений у відставку з посади командувача збройних сил Болівії, але відмовився скласти з себе повноваження. "Ми повернемо собі батьківщину", - заявив Суньїга під час виступу на площі Мурільйо, передає видання El Deber.

Суньїга пояснив, що зробив спробу держперевороту задля звільнення політичних в'язнів і "реформування демократії", пише видання Los Tiempos. "Ми вимагаємо негайного звільнення всіх політичних в'язнів. Не може бути, щоб люди були ув'язнені за виконання наказу", - сказав Суньїга.

Міжнародний осуд

Серед перших іноземних лідерів, які відреагували на події в Болівії, був головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Європейський Союз засуджує будь-які спроби порушити конституційний порядок в Болівії і повалити демократично обраний уряд, і висловлює свою солідарність з болівійським урядом і народом", - заявив Боррель у дописі в соцмережі X, який він зробив рідною іспанською мовою.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд "рішуче засуджує військові рухи в Болівії", і запропонував солідарність і підтримку уряду і народу країни.

Президент Чилі Габріель Борич також висловив "стурбованість ситуацією в Болівії" і "підтримку демократії в нашій братній країні і законному уряду".

Вашингтон також відреагував на цю новину закликом до спокою. "Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Болівії і закликають до спокою", - йдеться в заяві прессекретаря Ради національної безпеки США.

Болівія пережила найбільше переворотів і революцій серед усіх країн планети - майже 200 з моменту здобуття незалежності в 1825 році.