Боррель: Росія використовує голод як зброю

Головний дипломат ЄС звинуватив РФ у використанні голоду як зброї та пообіцяв, що ЄС зробить усе можливе для вивезення зерна з України. У Брюсселі проходить саміт ЄС та Латинської Америки, де обговорюється агресія РФ.

Рішення Москви не продовжувати "зернову угоду" невиправдано, заявив у понеділок, 17 липня, верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він звинуватив Росію в тому, що вона використовує голод як зброю. "Це створить багато проблем багатьом людям у всьому світі. Ми, зі свого боку, зробимо все можливе, щоб завдяки нашим "лініям солідарності" зробити українське зерно доступним для людей", - пообіцяв він на саміті ЄС і країн Латинської Америки та Карибського басейну у Брюсселі. Звинувачення, висунуті Москвою, Боррель назвав "повною нісенітницею" і приводом, який не має відношення до угоди.

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60 держав, які беруть участь у дводенному саміті, мають намір підписати спільну декларацію, проте досі не домовилися про формулювання, що стосуються війни РФ проти України. "Я впевнений, що ми знайдемо спосіб сказати те, що вже було сказано в Організації Об'єднаних Націй, - пояснив журналістам голова європейської дипломатії. - Більшого я не очікую: повторити те, що вже було сказано в ООН про російське вторгнення в Україну".

Глобальні економічні наслідки війни

Боррель визнав, що останніми роками "європейці не приділяли належної уваги латиноамериканцям", тому тепер їм доводиться реагувати "і враховувати новий геополітичний сценарій з появою Китаю та новою роллю Росії". Під час підписання двосторонніх меморандумів про взаєморозуміння Євросоюзу з окремими країнами Латинської Америки Жозеп Боррель щоразу згадував про вторгнення Росії до України та його вплив на світовий порядок, глобальну економіку та рівень життя в різних країнах світу.

"Російська агресія проти України - це не лише загроза миру та основним принципам Статуту ООН. Вона несе серйозні глобальні економічні наслідки, такі як зростання цін на основні життєві ресурси - енергоносії та продовольство, - яке торкнулося найбільш уразливих країн. Це війна, яка стосується всіх нас", - сказав дипломат, звертаючись до міністра закордонних справ Гондурасу.

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"Як ви знаєте, ми живемо у світі, який став набагато складнішим через російську агресію проти України", - додав він, виступаючи перед делегацією із Сальвадора. А Еквадору, який є тимчасовим членом Ради Безпеки ООН, Жозеп Боррель подякував за співпрацю з ЄС: "Хочу відзначити послідовність, з якою Еквадор діяв перед російською агресією проти України".

Саміт відбувається 17 та 18 липня у Брюсселі. Російська агресія в Україні є однією з основних його тем, а Євросоюз прагне використати цей майданчик для боротьби з російським наративом у Латинській Америці.