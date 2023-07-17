Зеленський: Україна хоче продовжувати експорт зерна морем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що варто продовжувати використовувати чорноморський коридор для експорту української агропродукції без згоди Росії.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, - то всі готові продовжувати постачання зерна", - цитує президента його прессекретар Сергій Никифоров у соцмережі Facebook.

Зеленський також поінформував, дав розпорядження міністерству закордонних справ підготувати "офіційні сигнали" до ООН і до Туреччини для того, щоб вони дали відповідь, що готові продовжувати ініціативу Києва з експорту продовольства.

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Німеччина закликає РФ продовжити угоду

Тим часом Німеччина закликала Росію продовжити угоду про вивезення зерна з чорноморських портів України. Федеральний уряд "вкотре закликає РФ продовжити зернову угоду і не вести конфлікт коштом найбідніших людей на планеті", - заявила в понеділок, 17 липня, офіційна представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann). Німецька влада також виступає за те, щоб угоди про вивезення зерна і добрив з України в майбутньому укладали на тривалі терміни, а не продовжували щоразу на кілька місяців.

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Російський президент Володимир Путін бере в заручники "найбідніших людей у світі заради своєї жахливої війни", заявив зі свого боку міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір (Cem Özdemir). За його словами, було очікувано, що Путін розірве угоду, тому вкрай важливими є сухопутні маршрути залізницею та автомобільними дорогами для вивезення українського зерна в європейські порти.

ЄС продовжить експорт через "коридори солідарності"

Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) своєю чергою засудила припинення з боку Росії Чорноморської зернової ініціативи, "попри зусилля ООН і Туреччини".

"ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу", - заявила голова ЄК у понеділок у Twitter. Вона також повідомила, що ЄС продовжить сприяння вивезенню агропродовольчих товарів з України на світові ринки через "коридори солідарності".

Білий дом закликає РФ скасувати рішення

Призупинення Росією зернової ініціативи "погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам людей", заявили у понеділок у Білому домі.

"Ми закликаємо уряд Росії негайно скасувати своє рішення", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж.

Росія оголосила про вихід із зернової угоди

Кремль 17 липня оголосив про припинення зернової угоди між РФ, Україною, Туреччиною та ООН, яка дозволяла Україні експортувати зерно з підконтрольних їй чорноморських портів. "Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, частина угоди, що стосується Росії, не виконана досі, тому її дія припиняється. Пєсков пообіцяв, що Москва негайно повернеться до "зернової угоди", щойно буде виконано домовленості, які стосуються Росії.

Ердоган обговорить із Путіним продовження угоди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір провести переговори Володимиром Путіним з питання чорноморської зернової ініціативи, повідомило в понеділок агентство "Анадолу". "Я вірю: російський президент Путін хоче, щоб чорноморська зернова угода продовжувала функціонувати", - наводить агентство слова Ердогана. Крім того, турецький президент повідомив, що глави МЗС Туреччини і Росії Хакан Фідан і Сергій Лавров також обговорять телефоном чорноморську ініціативу. За його словами, зернова угода "увійшла в історію як приклад успішної дипломатії".

Зернова угода проіснувала рік

"Зернова угода" проіснувала без п'яти днів рік. Домовленості про експорт продовольства з України було укладено 22 липня 2022 року в Стамбулі на 120 днів, а потім продовжували тричі. Одна з угод регламентує порядок вивезення зерна з підконтрольних Києву портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Інша частина стосується доступу російських сільгосппродукції та добрив на світові ринки, попри санкції. Її положення залишаються невиконаними. 18 травня Росія востаннє оголосила про продовження угоди ще на 60 днів, тобто до 17 липня, попередивши, що цього часу буде достатньо для однозначної оцінки того, як реалізуються її умови.