"Не міг більше бути в Росії": віцепрезидент "Газпромбанку" виїхав в Україну

Віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв виїхав з Росії до України, де має намір вступити до лав територіальної оборони, щоб брати участь у протистоянні воєнній агресії РФ. Про це топменеджер розповів виданню The Insider у вівторок, 26 квітня.

"Я більше не міг перебувати в Росії. За національністю я українець, народився в Охтирці, я не міг більше спостерігати з боку, що робить Росія з моєю батьківщиною, - заявив Волобуєв. - Мій візит - це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого".

Топменеджер російського банку назвав дії Росії щодо України "злочином з боку Путіна, російської влади та, насправді, російського народу". "Тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, ґвалтує жінок не Путін. Це і є російський народ", - зазначив Волобуєв, маючи на увазі численні повідомлення про загибель мирних жителів та випадки мародерства та насильства в українських населених пунктах, захоплених російськими військовослужбовцями.

Крім того, Волобуєв прокоментував смерть віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його родини. "Не вірю в те, що він міг убити дружину та дочку, вважаю, що це інсценування. Чому? Складно сказати. Можливо, він щось знав і становив якусь небезпеку", - заявив Волобуєв.

Тіла Аваєва та його близьких з вогнепальними пораненнями було знайдено у квартирі на південному заході Москви 18 квітня.