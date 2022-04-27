 ″Не міг більше бути в Росії″: віцепрезидент ″Газпромбанку″ виїхав в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2022

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Новини

"Не міг більше бути в Росії": віцепрезидент "Газпромбанку" виїхав в Україну

Топменеджер "Газпромбанку" Ігор Волобуєв каже, що хоче відмитися від свого російського минулого і більше не міг дивитися на злочини Путіна і Росії.

Офіс Газпромбанку у Санкт-Петербурзі

Офіс "Газпромбанку" у Санкт-Петербурзі

Віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв виїхав з Росії до України, де має намір вступити до лав територіальної оборони, щоб брати участь у протистоянні воєнній агресії РФ. Про це топменеджер розповів виданню The Insider у вівторок, 26 квітня.

"Я більше не міг перебувати в Росії. За національністю я українець, народився в Охтирці, я не міг більше спостерігати з боку, що робить Росія з моєю батьківщиною, - заявив Волобуєв. - Мій візит - це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого".

Топменеджер російського банку назвав дії Росії щодо України "злочином з боку Путіна, російської влади та, насправді, російського народу". "Тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, ґвалтує жінок не Путін. Це і є російський народ", - зазначив Волобуєв, маючи на увазі численні повідомлення про загибель мирних жителів та випадки мародерства та насильства в українських населених пунктах, захоплених російськими військовослужбовцями.

Крім того, Волобуєв прокоментував смерть віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його родини. "Не вірю в те, що він міг убити дружину та дочку, вважаю, що це інсценування. Чому? Складно сказати. Можливо, він щось знав і становив якусь небезпеку", - заявив Волобуєв.

Тіла Аваєва та його близьких з вогнепальними пораненнями було знайдено у квартирі на південному заході Москви 18 квітня.

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