Зеленський - Трюдо: Ніколи не приймемо рішення щодо турбіни для Nord Stream

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо сказав, що українці ніколи не сприймуть рішення Оттави щодо повернення відремонтованих турбін для російського газогону "Північний потік". Про це він розповів у вечірньому відеозверненні в неділю, 17 липня.

"Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму", - зауважив Зеленський.

Він додав, що після одного порушення наступні - "лише питання часу". "Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій. Існує достатньо шляхів для транзиту російського газу в Європу. І кожна країна повинна зберігати принциповість", - наголосив глава української держави.

Протести в Канаді

17 липня у канадських містах Оттава та Монреаль пройшли акції протесту проти передачі турбіни для "Північного потоку" Німеччині. Як повідомляє агентство AFP, на центральних площах цих міст Канади, де мешкає велика українська громада, зібралися десятки мітингувальників. Вони тримали українські прапори та транспаранти, на одному з яких можна було прочитати напис "Гроші за російський газ вбивають українців".

Напередодні Світовий конгрес українців подав позов до суду Канади з проханням скасувати дозвіл компанії Siemens на повернення відремонтованих турбін для "Північного потоку".

Суперечка щодо турбіни для "Північного потоку"

14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини "Північним потоком на понад 40 відсотків. Причиною назвали затримку ремонтних робіт на компресорній станції через нестачу турбіни, яку не поставив Siemens. У компанії відповіли, що не можуть повернути її до РФ з ремонту в Канаді через канадські санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні.

8 липня в Німеччині заявили, що отримали позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни, необхідної для обслуговування "Північного потоку". Згідно з домовленістю між країнами, турбіну мають спочатку відправити до ФРН, а тоді вона доставить її російському газовому монополісту "Газпром", аби уникнути порушень санкцій проти РФ з боку Канади.

У Берліні наполягають, що повернення турбіни не підпадає під санкції Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу. В Україні ж виступають проти таких маневрів. Зеленський назвав передачу турбіни абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії, а міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного в справах Канади в Україні у зв'язку з цим рішенням.

11 липня Росія припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини на 10 днів. Оператор газогону Nord Stream AG пояснив цю зупинку проведенням планово-технічного обслуговування. Подачу газу мають поновити 21 липня, однак офіційні представники ФРН неодноразово висловлювати занепокоєння, що постачання газогоном не відновиться і після завершення технічного обслуговування з огляду на війну Росії проти України та запроваджені проти Москви санкції.