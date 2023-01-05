ФРН та Норвегія побудують трубопровід для прокачування водню

Віце-канцлер ФРН Габек та прем'єр Норвегії Стере домовилися про стратегічне партнерство двох країн в енергетиці. До 2030 року планується побудувати трубопровід для постачання водню до Німеччини.

Німеччина та Норвегія домовилися про довгострокове партнерство у сфері енергетики та захисту клімату. Віце-канцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі в Осло в четвер, 5 січня, узгодили стратегічне партнерство. Його ключовим елементом стане спорудження до 2030 року трубопроводу для постачання водню у Німеччину.

Спочатку норвезький концерн Equinor постачатиме до Німеччини цим трубопроводом природний газ, а згодом - вироблений за допомогою відновлюваної енергії водень, який прийматиметься німецькою компанією RWE. "Ми знаємо, що водень особливо важливий для зеленої трансформації і для Німеччини. Ми хочемо побудувати газові електростанції, які працюватимуть на водні. Цей водень може і повинен надходити з Норвегії", - сказав Стере.

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Німеччина та Норвегія планують також співпрацювати у сфері підземного зберігання вуглекислого газу за технологією CCS (Carbon Capture and Storage). Ця технологія у ФРН заборонена, але Габек має намір домагатися ухвалення необхідних поправок до закону. "У зв'язку зі встановленими цілями щодо захисту клімату ми більше не маємо часу на пошук альтернатив. Краще закачувати СО2 у землю, ніж випускати його в атмосферу", - пояснив Габек.