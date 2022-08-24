Канада постачатиме до Німеччини водневе паливо з 2025 року

У рамках візиту Олафа Шольца до Канади, куди він прибув із метою знайти альтернативу газу з РФ, було підписано договір про постачання водню, який сторони вважають "історичним кроком уперед".

Німеччина та Канада домовились про довгострокову співпрацю в галузі виробництва та транспортування водневого палива. Угоду, покликану покласти початок експорту водню з Канади до Німеччини, підписали 23 серпня віцеканцлер, міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) і міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.

Габек назвав цю угоду важливою віхою: "Зелений водень - важливий ключ до кліматично-нейтральної економіки. Ми повинні рішуче сприяти захисту клімату, щоби забезпечити процвітання та свободу. У наші дні це як ніколи важливо та актуально".

Підписання відбулося в присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Як зазначив Шольц, завдяки цій угоді партнерство з Канадою перейде на більш стратегічний рівень. "Під час перебування тут ми постійно відчували, що майбутнє знаходиться в межах досяжності", - зазначив він, наголосивши при цьому, що зміна світу можлива, якщо рухатися в напрямку кліматично нейтральної економіки, у сфері якої також можливе створення надійних робочих місць.

Боротьба зі зміною клімату за одночасного зростання економіки

Угоду підписали в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Ньюфаундленд вважається сприятливим місцем для зеленого водню, який виробляється при використанні відновлюваних джерел енергії. У цьому малонаселеному регіоні багато вітру та достатньо місця для перетворення його в енергію. Війна Росії проти України змушує Німеччину розширювати свою енергетичну базу. Канада готова також запропонувати зріджений природний газ (ЗПГ), проте ФРН зможе отримати з цього зиск лише у середньостроковій перспективі, оскільки трубопроводів і терміналів для його транспортування через Атлантику поки що не вистачає. Саме тому під час візиту Шольца та Габека до Канади основну увагу приділили постачанню водню.

Трюдо назвав "історичним кроком уперед" підписану декларацію про наміри створити альянс із експорту водневого палива до Німеччини до 2025 року. За його словами, ця угода сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої економіки та внесенню вкладу у виробництво екологічно чистої енергії. Як зазначив Трюдо, він завжди був "глибоко солідарний" з Шольцом у тому, що стосується боротьби зі змінами клімату за одночасного зростання економіки.

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Далекосяжні плани співробітництва

У спільній декларації про наміри між ФРН і Канадою йдеться, що метою співпраці обох країн є "стимулювання водневої економіки та створення трансатлантичного ланцюжка постачання водню задовго до 2030 року, а перші поставки заплановані на 2025 рік". У той час як Канада інвестуватиме мільярди в розвиток технологій та інфраструктури, німецький уряд надаватиме підтримку вітчизняним імпортерам у створенні міжнародного торгового коридору.

Ще одним напрямом мають стати спільні проєкти в галузі наукових досліджень та розробок для просування розвитку ланцюжків постачання та логістики. Крім того, передбачається створення єдиних стандартів у виробництві та розвиток співробітництва між портами з обох боків Атлантики.

При використанні водню не утворюються парникові гази. Однак для його виробництва воду доводиться розщеплювати на водень та кисень, що потребує витрат великої кількості енергії. Тому такий електроліз безпечний для клімату лише за умови використання екологічно чистої енергії, наприклад, електроенергії, що отримується від сонця чи вітру. В принципі, водень може бути основою для палива, яке замінить вугілля, нафту та природний газ у промисловості й на транспорті. Оскільки його виробництво дуже енергоємне, водень наразі все ще значно дорожчий за викопне паливо.

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