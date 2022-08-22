Шольц домовляється у Канаді про заміну російської сировини

Канада "має такі ж багаті поклади корисних копалин, як і Росія - з тією різницею, що це надійна демократія", заявив після прибуття в Монреаль увечері в неділю, 21 серпня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). У ході триденного візиту до Канади Шольц хоче значно розширити співпрацю обох країн щодо розробки сировинних ресурсів.

За словами канцлера, він має намір відкрити у Канаді нові галузі співпраці. Водночас Берлін та Оттава планують тісно взаємодіяти у створенні водневої енергетики. Шольц наголосив, що Німеччина пов'язана з Канадою такими дружніми відносинами, якими, можливо, не пов'язана з жодною іншою країною поза Євросоюзом. "Ми поділяємо не лише спільні цінності, а й схоже бачення світу", - пояснив він.

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Габек: Зріджений газ уже закуплено, але ще немає інфраструктури

У свою чергу міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck), який супроводжує Шольца в Канаді, спростував повідомлення, що Німеччині не вдається знайти на світовому ринку необхідних об'ємів зрідженого газу, щоб замінити їм газові поставки з Росії. Проблемою для ФРН є відсутність необхідної інфраструктури для СПГ, зазначив Габек в ефірі німецького телеканалу ZDF. Тому на німецькому узбережжі будують термінали для прийому зрідженого газу, при цьому сам газ уже закуплено у достатній кількості, додав німецький міністр.

Водночас він визнав, що майбутня зима, незважаючи на заповнені газосховища, буде "дуже критичною", вказавши на загрозу подальшого скорочення російських газових поставок на тлі конфлікту з "Газпромом" і війни Росії проти України. Тому необхідно докласти зусиль, щоб зменшити споживання газу на 20 відсотків, закликав німецький міністр.

Разом із політиками до Канади прибула делегація бізнесменів високого рівня. На 23 серпня заплановані перемовини із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході візиту планується підписати угоди про тісне співробітництво у виробництві та транспортуванні водню, постачанні до Німеччини зрідженого природного газу, видобутку в Канаді мінералів та металів, зокрема нікелю, кобальту, літію та графіту, необхідних для виробництва акумуляторів та батарейок.

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