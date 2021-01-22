Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео)

Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?
Власне, водень сам по собі безбарвний. Але щоб краще розрізняти, залежно від процесу його виробництва, водню присвоюють різні кольори: сірий, блакитний або зелений. Нині переважна більшість водню у світі - із сірої категорії. Його видобувають з викопного палива на кшталт природного газу чи вугілля. І такий водень - шкідливий для довкілля, оскільки процес його виробництва спричиняє велетенські викиди СО2. Більше про це - у нашому сюжеті:
Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?
Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.