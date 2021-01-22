 Пальне майбутнього: чому водень буває ″зеленим″ та ″сірим″ (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.01.2021

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Економіка

Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео)

Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?

У багатьох країнах роблять ставку на водень як енергоносій майбутнього

Власне, водень сам по собі безбарвний. Але щоб краще розрізняти, залежно від процесу його виробництва, водню присвоюють різні кольори: сірий, блакитний або зелений. Нині переважна більшість водню у світі - із сірої категорії. Його видобувають з викопного палива на кшталт природного газу чи вугілля. І такий водень - шкідливий для довкілля, оскільки процес його виробництва спричиняє велетенські викиди СО2. Більше про це - у нашому сюжеті:

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Докладно

У багатьох країнах роблять ставку на водень як енергоносій майбутнього

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