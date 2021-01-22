Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео)

Власне, водень сам по собі безбарвний. Але щоб краще розрізняти, залежно від процесу його виробництва, водню присвоюють різні кольори: сірий, блакитний або зелений. Нині переважна більшість водню у світі - із сірої категорії. Його видобувають з викопного палива на кшталт природного газу чи вугілля. І такий водень - шкідливий для довкілля, оскільки процес його виробництва спричиняє велетенські викиди СО2. Більше про це - у нашому сюжеті: