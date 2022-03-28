В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram

У Росії, в понеділок, 28 березня, планують запуск соціальної мережі Rossgram, яка має стати альтернативою заблокованому Instagram. Засновником нової соцмережі себе називає інтернет-маркетолог Олександр Зобов, який також каже, що навчався на одному курсі з засновником Telegram Павлом Дуровим.

В описі на сайті Rossgram зазначається, що соцмережа передбачає "всі можливості для спілкування, бізнесу, ведення блогів, публікації новин або створення нового проєкту". Застосунок має працювати на базах iOS та Android.

Низка ЗМІ повідомляють, що соцмережа не запрацювала вчасно, користувачі не змогли її відкрити та зареєструватися. За планом, Rossgram мав почати роботу в понеділок для невеликої кількості обраних користувачів: відомих блогерів, спонсорів, інвесторів та ЗМІ. Пересічним користувачам соцмережа має стати доступною з середини квітня.

Rossgram - спроба піару на імпортозаміщенні?

Російські ЗМІ цитують експертів, які висловлюють сумніви щодо успіху нової соцмережі. Так, глава Асоціації професійних користувачів соцмереж і месенджерів Володимир Зиков сказав виданню ixbt, що "має серйозні сумніви" щодо проєкту, оскільки "один із співзасновників сказав, що він однокурсник Павла Дурова, а засновник Telegram має філологічну освіту".

Своєю чергою керуючий партнер російського агентства комунікаційних послуг SNMG Денис Терехов назвав Rossgram "спробою піару на темі імпортозаміщення”. У коментарі виданню Secretmag він зазначив, що на розробку таких соцмереж як Instagram може піти не менше року та сотні мільйонів доларів. На його думку, Rossgram не зможе повторити успіх Instagram без таких інвестицій та інфраструктури.

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Заборона Facebook та Instagram в Росії

4 березня в РФ заблокували соцмережі Facebook і Twitter. 14 березня Федеральна служба з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій РФ (Роскомнагляд) заборонила Instagram у Росії через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні. 21 березня суд у Москві визнав американську компанію Meta, якій належать платформи Instagram і Facebook, "екстремістською організацією".

6 березня соцмережа TikTok сама тимчасово зупинила роботу в Росії через так званий закон про фейкові новини (повідомлення про діяльність російських військ, які не відповідають офіційній позиції держави), а 27 березня заборонила користувачам із РФ публікувати відеоролики, навіть використовуючи VPN. Сервер відеохостингу YouTube 11 березня заявив про блокування по всьому світу каналів державних російських ЗМІ та припинення всієї монетизації в РФ.

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