 Рада ЄС погодила план із 10 пунктів щодо українських біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2022

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Новини

Рада ЄС погодила план із 10 пунктів щодо українських біженців

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу схвалили план із 10 пунктів, підготовлений Єврокомісією для більш ефективної підтримки біженців з України, які рятуються від війни.

Біженці з України на румунському кордоні

Біженці з України на румунському кордоні

Рада Європейського Союзу одноголосно дала згоду на план із 10 пунктів щодо підтримки українських біженців, а також країн Європейського Союзу, які приймають основну частину з них. Про це за підсумками позачергового засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС і Шенгенської зони заявили глава МВС Франції Жеральд Дарманен і єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон, повідомляє кореспондент DW.

У засіданні, яке відбулося в Брюсселі у понеділок, 28 березня, взяв участь відеозв'язком міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Цей план передбачає створення платформи ЄС з реєстрації всіх тих, хто прибуває та тих, хто подається на тимчасовий захист", - пояснила Йоханссон перший пункт схваленого плану. Зараз ця реєстрація відбувається лише в рамках кожної держави Євросоюзу, без обміну інформацією між національними системами.

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План передбачає також розробку заходів із протидії експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями, зазначила Йоханссон. Окремий пункт стосується прийому дітей, зокрема тих, які прибули на територію Євросоюзу без дорослих. Також у Раді ЄС вирішили активувати спеціальну платформу з протидії криміналу, аби уникнути загроз безпеці.

За даними єврокомісарки, кількість біженців з України, які прибувають на територію ЄС, скорочується. Якщо у пікові дні прибували понад 200 тисяч людей, які рятуються від війни Росії проти України, то тепер ця цифра скоротилася до 40 тисяч. Загалом же до Євросоюзу прибули 3,8 мільйона українських біженців, з яких половина - діти, зауважила Йоханссон. 

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