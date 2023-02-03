Коментар: Фон дер Ляєн виправляє помилки Меркель

ЄС не побоявся провести саміт у Києві під час війни. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має йти далі й розпочати переговори про вступ України до ЄС, вважає Роман Гончаренко.

Урсула фон де Ляєн (ліворуч), Володимир Зеленський та Денис Шмигаль (праворуч) Фото: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) може стати найпопулярнішою німкенею в Україні. Глава Єврокомісії не лише вчетверте від моменту російського вторгнення побувала у Києві, а й привезла на саміт у п'ятницю, 3 лютого, своїх комісарів. Рутинний за звичайних часів захід став символом підтримки на тлі війни Росії проти України, про що учасникам нагадували сирени повітряної тривоги.

Політична інтеграція та постачання зброї

Урусла фон дер Ляєн та її колеги заслуговують за цю поїздку на повагу. Західні лідери мають частіше їздити в Україну, це допоможе їм краще зрозуміти, що відбувається та швидше ухвалювати життєво важливі для Києва рішення. У січні голова Єврокомісії була одним із перших європейських лідерів, хто підтримав постачання Україні сучасних німецьких танків Леопард 2 - у той момент, коли Берлін ще вагався.

Євросоюз не має своєї армії, але це не означає, що політична інтеграція України із Заходом менш важлива, ніж постачання зброї. Ці процеси мають відбуватися паралельно. Україна вперше провела саміт у новому статусі, набутому влітку 2022 року, - кандидата на вступ до ЄС. Тепер Київ хоче зробити наступний крок і домогтися формального початку переговорів щодо вступу - процесу, який триватиме роками.

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Історичний шанс фон дер Ляєн

На саміті в Києві президент України Володимир Зеленський не домігся обіцянок конкретних термінів про початок переговорів, але це не привід дорікати Брюсселю. Рік лише починається. Не побоявшись приїхати до Києва, незважаючи на періодичний обстріл міста армією Росії, Єврокомісія показала, що побоювання можна подолати. Війна не означає, що переговори щодо вступу до ЄС неможливі. Київ не раз і більш ніж переконливо продемонстрував, що готовий виборювати право бути частиною демократичної Європи. І він нею стане швидше, ніж багатьом здається.

Вирішальну роль у цьому процесі може зіграти Урсула фон дер Ляєн. Так вийшло, що саме їй випав історичний шанс виправляти помилки колишньої канцлерки Німеччини та її колежанки по партії Анґели Меркель (Angela Merkel). Обидві належать до Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Меркель дуже поважали та цінували в Україні, але ставлення до неї погіршилося. Під кінець її правління президент Зеленський уже не приховував розчарування та навіть роздратування. Причиною було небажання Меркель відмовитися від газопроводу Північний потік-2 та неготовність постачати Україні зброю до російського вторгнення. Головна ж претензія Києва до Меркель - вона, як і багато німецьких політиків, бачила Україну не частиною єдиної Європи, а сірою зоною між Європою та Росією.

Велика війна все змінила, шлях України до ЄС різко прискорився. Він буде непростим, суттєвих знижок Києву ніхто не робитиме, тим більше у найболючішому для нього питанні - боротьбі з корупцією.

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Переговори про виступ у ЄС можливі у 2023 році

Проте початок переговорів про вступ до ЄС можливий вже цього року, як цього хоче Зеленський. Для цього не обов'язково чекати на закінчення бойових дій. Києву вже зараз дуже потрібна інституційна допомога Європи у проведенні реформ та підготовці до повноцінного членства. Початок переговорів дозволить розширити цю допомогу.

Коли війна закінчиться і розпочнеться відновлення України, ЄС відіграватиме у цьому головну роль. Якщо розпочати переговори раніше, це розширить можливості Брюсселя, дозволить швидше інтегрувати Україну в західні структури та зміцнити повоєнний світ.

Фон дер Ляєн показала, що здатна на сміливі висловлювання та вчинки. Справа за малим - переконати своїм прикладом лідерів країн ЄС. Спочатку хоча б у тому, щоб варто частіше їздити в Україну.

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