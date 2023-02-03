ЄС підтримує формулу миру Зеленського з 10 пунктів

На саміті Україна-ЄС Брюссель висловив підтримку запропонованій Володимиром Зеленським формулі миру з 10 пунктів, покликаної припинити війну Росії. Також ЄС підтримує ідею проведення окремого саміту щодо цієї формули.

Європейський Союз підтримав формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленський з метою завершення розпочатої Росією війни. Офіційна підтримка цієї ініціативи була зафіксована в спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, що відбувся у Києві, 3 лютого.

Зокрема, ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру на основі поваги до її суверенітету та територіальної цілісності. "На сьогоднішній день Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру. Ми висловили підтримку мирній формулі президента Зеленського та нашу відданість активній роботі з Україною над мирним планом із 10 пунктів", - ідеться у спільній заяві України і ЄС.

Окрім того, ЄС підтримує ідею проведення окремого саміту, присвяченого українській формулі миру. Його метою має бути початок реалізації плану. Представники Євросоюзу працюватимуть разом над тим, щоб забезпечити якнайширшу міжнародну участь у цьому саміті. "Українська формула миру - це єдиний конкретний і пропрацьований план відновлення української і європейської глобальної безпеки, яка була зруйнована російської агресією", - зазначив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

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Формула миру

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв про плани провести спеціальний саміт щодо формули миру Зеленського у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у річницю повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого. Офіційного підтвердження цьому ані від Києва, ані від ООН поки що не було.

Формулу миру Зеленський вперше представив на засіданні Генеральної асамблеї ООН у вересні, а пізніше - у розширеному варіанті - на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді. Вона складається з 10 пунктів, які стосуються різних безпекових напрямків. Зокрема, йдеться про радіаційну і ядерну, продовольчу, енергетичну безпеку, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидію екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

У Росії відмовилися вести переговори на основі формули миру, запропонованої Зеленським.

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