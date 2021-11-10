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ПолітикаУкраїна

"Це не врятує дупу Путіна": Порошенко про ядерний удар РФ

8 год. тому

Експрезидент України Петро Порошенко в інтерв'ю DW розповів, чого хоче досягти Путін під час псевдореферендумів на окупованих територіях і як дати відсіч ядерному шантажу Росії.

https://www.dw.com/uk/ce-ne-vratue-dupu-putina-petro-porosenko-pro-referendumi-i-adernij-udar-rf-26092022/video-63245737
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