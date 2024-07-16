Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського

Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського16 липня 2024 р.
П'ятий президент України Петро Порошенко у вівторок, 16 липня, вніс дев'ять мільйонів гривень застави за офіцера Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Романа Червінського.
"Не міг чекати, тому вся застава в розмірі дев'ять мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань - він сьогодні буде на волі", - написав Порошенко у Facebook.
Згідно з оприлюдненої платіжки, оплата застави була здійснена через Благодійний фонд Петра Порошенка, який допомагає армії.
Напередодні Кропивницький апеляційний суд розглянув клопотання захисників Червінського про зміну запобіжного заходу, і постановив випустити підозрюваного під заставу у дев'ять мільйонів гривень, повідомляло "Суспільне".
Адвокат підозрюваного Костянтин Глоба зазначив, що під час судового розгляду, який тривав сім годин, 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки Червінського.
Хто такий Роман Червінський
Червінського заґратували в квітні 2023 року за підозрою у перевищені службових повноважень. За версією слідства, самовільні дії військового, який на той час виконував обов'язки командира однієї з частин ССО, призвели до ракетного обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.
Як зазначали в Службі безпеки України (СБУ), Червінський разом з іншими особами вирішив провести "спецоперацію", щоб заволодіти військовим літаком РФ. За даними "Української правди", вони намагалися виманити до України російського військового пілота разом з літаком в обмін на грошову винагороду та подальший переїзд у Європу. Літак мав приземлитися на аеродромі "Канатове" у Кіровоградській області. Однак в домовлений день військаРФ вдарили по аеропорту ракетами. "Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також були повністю знищені два бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - зазначали в СБУ.
Справу удару по аеродрому "Канатове" сам Червінський називає помстою з боку Офісу президента за невдалу операцію "вагнергейт". В її рамках у липні 2020 року в Україну намагались виманити найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".
Ще до повномасштабного вторгнення Росії Червінський працював в СБУ і в Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО). Сам він стверджує, що був долучений до низки українських спецоперацій у 2014-2021 роках. Одна з таких операцій - вивезення підозрюваного у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха з окупованого міста Сніжне на Донеччині в червні 2019 року.