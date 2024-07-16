Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського

"Сподіваюся, сьогодні буде на волі", - повідомив український експрезидент Петро Порошенко, який вніс 9 мільйонів гривень застави за ексрозвідника.

П'ятий президент України Петро Порошенко у вівторок, 16 липня, вніс дев'ять мільйонів гривень застави за офіцера Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Романа Червінського.

"Не міг чекати, тому вся застава в розмірі дев'ять мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань - він сьогодні буде на волі", - написав Порошенко у Facebook.

Згідно з оприлюдненої платіжки, оплата застави була здійснена через Благодійний фонд Петра Порошенка, який допомагає армії.

Напередодні Кропивницький апеляційний суд розглянув клопотання захисників Червінського про зміну запобіжного заходу, і постановив випустити підозрюваного під заставу у дев'ять мільйонів гривень, повідомляло "Суспільне".

Адвокат підозрюваного Костянтин Глоба зазначив , що під час судового розгляду, який тривав сім годин, 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки Червінського.

Хто такий Роман Червінський

Червінського заґратували в квітні 2023 року за підозрою у перевищені службових повноважень. За версією слідства, самовільні дії військового, який на той час виконував обов'язки командира однієї з частин ССО, призвели до ракетного обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.

Як зазначали в Службі безпеки України (СБУ), Червінський разом з іншими особами вирішив провести "спецоперацію", щоб заволодіти військовим літаком РФ. За даними "Української правди", вони намагалися виманити до України російського військового пілота разом з літаком в обмін на грошову винагороду та подальший переїзд у Європу. Літак мав приземлитися на аеродромі "Канатове" у Кіровоградській області. Однак в домовлений день військаРФ вдарили по аеропорту ракетами. "Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також були повністю знищені два бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - зазначали в СБУ.

Справу удару по аеродрому "Канатове" сам Червінський називає помстою з боку Офісу президента за невдалу операцію "вагнергейт". В її рамках у липні 2020 року в Україну намагались виманити найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Ще до повномасштабного вторгнення Росії Червінський працював в СБУ і в Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО). Сам він стверджує, що був долучений до низки українських спецоперацій у 2014-2021 роках. Одна з таких операцій - вивезення підозрюваного у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха з окупованого міста Сніжне на Донеччині в червні 2019 року.