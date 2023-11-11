Атаки на "Північні потоки" координував офіцер ЗСУ - WP

Координатором диверсії на "Північних потоках" був офіцер ССО Роман Червінський, пише The Washington Post. Військовий зараз під вартою в справі про атаку РФ на аеропорт Канатове, також він був причетний до "вагнергейту".

Організацію диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" у вересні 2022 року координував офіцер Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Роман Червінський, який зараз перебуває під слідством в іншій справі, стверджує американське видання The Washington Post (WP) у спільному матеріалі з німецьким Der Spiegel, оприлюдненому в суботу, 11 листопада.

З посиланням на українські на європейські джерела журналісти пишуть, що Червінський "зіграв центральну роль" у цій операції, керував логістикою та підтримкою команди з шести людей, яка орендувала вітрильну яхту під фальшивими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання для розміщення зарядів вибухівки на газогонах.

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Водночас WP стверджує, що Червінський планував операцію не самостійно, а отримував накази від "більш високопоставлених" посадовців, які зрештою підпорядковувались головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. При цьому в матеріалі йдеться, що операцію проводили без відома президента України Володимира Зеленського. Сам Залужний і Зеленський неодноразово заперечували причетність української влади до атаки.

Червінський теж заперечує свою причетність до диверсії. "Всі припущення про мою причетність до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", - ідеться у його письмовій заяві, переданій журналістам через адвоката.

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Хто такий Роман Червінський

Червінський зараз - під вартою. Його заарештували в квітні за підозрою у перевищені службових повноважень. За версією слідства, самовільні дії військового, який на той момент виконував обов'язки командира однієї з частин ССО, призвели до ракетного обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.

Як зазначали в Службі безпеки України (СБУ), Червінський разом з іншими особами вирішив провести "спецоперацію", щоб заволодіти військовим літаком РФ. За даними "Української правди", вони намагалися виманити до України російського військового пілота разом з літаком в обмін на грошову винагороду та подальший переїзд у Європу.

Літак мав приземлитися на аеродромі "Канатове" у Кіровоградській області. Однак в домовлений день війська РФ вдарили по аеропорту ракетами. "Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також були повністю знищені два бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - зазначали в СБУ.

Участь Червінського у "Вагнергейті"

Ще до повномасштабного вторгнення Росії Червінський працював в СБУ і в Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО). Сам він стверджує, що був долучений до низки українських спецоперацій у 2014-2021 роках.

Одна з таких операцій - вивезення підозрюваного у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха з окупованого міста Сніжне на Донеччині в червні 2019 року.

Ще одна спецоперація, до якої він був долучений - "вагнергейт". В її рамках у липні 2020 року в Україну намагались виманити найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Однак після того, як операцію вирішили відтермінувати, вона зірвалася. Про операцію начебто повідомили президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

Через тиждень після провалу спецоперації Зеленський звільнив начальника ГУР МО Василя Бурбу. Також лишилися посад щонайменше ще чотири співробітники ГУР, в тому числі Червінський, пише "Радіо Свобода". Згодом Державна міграційна служба визнала недійсними закордонні паспорти п'ятьох колишніх розвідників, які брали участь у підготовці спецоперації з затримання "вагнерівців". Розвідники трактували це як продовження тиску з боку влади через "вагнергейт".

Справу удару по аеродрому "Канатове" Червінський також називає помстою з боку Офісу президента.