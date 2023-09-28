У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

У справі про диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2", яку ведуть слідчі в Німеччині, з'явилися нові деталі. Точніше, до річниці підривів трьох із чотирьох ниток газопроводів низка німецьких ЗМІ оприлюднила два нові імені, які нібито фігурують в офіційному розслідуванні, яке проводить Генпрокуратура ФРН. Йдеться про версію, яку слідство вважає найімовірнішою, а саме, що під час диверсії було використано невелику приватну яхту "Андромеда".

Ця версія в переказі німецьких журналістів звучить так: усі або частина диверсантів із підробленими паспортами орендували "Андромеду" та використовували її для закладання на дні Балтійського моря всієї або частини вибухівки, яка й вивела з ладу до того моменту вже відключені Росією дві нитки трубопроводу "Північний потік" і одну - добудованого, але не введеного в експлуатацію "Північний потік-2" (друга нитка не постраждала).

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Організаторами диверсії слідство у ФРН, як раніше неодноразово вказували журналісти, нібито розглядає якусь персонально не названу групу з оточення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На користь цієї версії наразі немає публічних свідчень, крім повідомлення The Washington Post про те, що спецслужби Нідерландів за три місяці до підриву попередили інші західні розвідки про плани України провести диверсію на "Північних потоках".

Нові імена, старий слід "Андромеди"

Не дивно, що обидва нові названі імена - це українці, такий собі 41-річний Рустем А. і такий собі Максим Б. Слідчі в Німеччині, як повідомили, зокрема, тижневик Die Zeit і телекомпанії ARD і SWR, підозрюють українського бізнесмена Рустема А. у тому, що той пов'язаний з польською (судячи з усього, підставною) фірмою Feeria Lwowa, що сплатила за оренду "Андромеди".

Зі свого боку, Максим Б., менеджер суднових екіпажів, забронював електронною поштою ту саму яхту "Андромеда" від імені польської компанії. Домогтися від обох якихось суттєвих відповідей журналістам не вдалося, якщо не брати до уваги того, що Рустем А. взагалі відмовився спілкуватися і нібито навіть погрожував журналістам, а Максим Б. заявив, що дізнався про підрив "Північних потоків" зі ЗМІ.

До яхт такого типу належить і "Андромеда", яку, за даними слідства у ФРН, використовували диверсанти Фото: Sean Gallup/Getty Images

Інші нові деталі розслідування

Ще з нових деталей, завдяки останнім публікаціям, з'ясовується, що телефони, які використовував екіпаж "Андромеди", слідчі засікли на території України - щоправда, невідомо, на тій її частині, яку Київ контролює, чи ні. Про те, чому це важливо, - трохи нижче. Також у публікації Die Zeit фігурує такий собі "Михайло Попов", який, за даними слідства, був капітаном яхти, але журналісти додають, що ідентифікувати справжнє ім'я цієї людини прокуратурі поки що не вдалося.

Крім того, видання цитує прокурора Ларса Отте (Lars Otte), який, виступаючи перед членами комісії з внутрішніх справ Бундестагу, заявив, що "є гарні підстави виходити з того, що цю яхту використовували для скоєння цього злочину". Іншими словами, слідство схиляється до того, що "Андромеда" та її екіпаж напевно причетні до підриву "Північних потоків".

На користь цієї версії свідчать сліди знайденої на яхті вибухівки і слідчі експерименти, які нібито показали, що місткості невеликої - 15 метрів завдовжки - "Андромеди" вистачило б, щоб завантажити на неї всю вибухівку для підриву трубопроводів.

Але чи означає ймовірна причетність громадян України до диверсії те, що за нею стоїть Київ? У слідства, як раніше написав інший німецький тижневик, Der Spiegel, сумнівів щодо цього немає. На запит Die Zeit, надісланий президенту України Володимиру Зеленському та верховному головнокомандувачу ЗСУ Залужному, відповіді не надійшло.

Розбіжності версії з "українським слідом"

Однак в українського сліду, за яким, судячи з публікацій ЗМІ, йде німецьке слідство, є розбіжності. На них раніше звертали увагу інші журналісти. По-перше, це те саме питання місткості: чи могла яхта з шістьма членами екіпажу на борту доставити до місця диверсії достатньо вибухівки?

По-друге, раніше з посиланням на те саме слідство журналісти писали, що в причетності до диверсії підозрюють українського військового Валерія К. Його дружина і дитина нібито живуть у німецькому Франкфурті-на-Одері. Однак, як писав той самий Der Spiegel, ДНК Валерія К. не збіглося з тими, які виявили за допомогою слідів, знайдених слідством на яхті. Тож, виходячи з наявних витоків із прокуратури, виходить, що поки що нікого з членів екіпажу достовірно не ідентифіковано.

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Нарешті, власницею польської компанії Feeria Lwowa, що орендувала "Андромеду", у німецькій і міжнародній пресі регулярно фігурувала жінка, яку називають громадянкою України. Однак у неї є і російський паспорт: судячи з її фото в соцмережах, проживає вона в Криму і допомагала, за відомостями іншої групи розслідувачів із телеканалів n-tv/RTL, у проведенні референдуму 2014 року, після якого Росія анексувала Крим.

Також у розпорядженні журналістів є фотографії, на яких, як стверджується, цю жінку зафіксовано в Краснодарі в червні 2023 року. "Чи змогла б українська диверсантка без ризику для себе перебувати на російській території?" - ставлять риторичне запитання журналісти.

Також до розбіжностей належить ніким не заперечувана присутність у момент диверсії великої кількості російських військових та інших кораблів у районі, де стався підрив "Північних потоків". Зокрема, до місця події підходили військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв, про що раніше писав німецький новинний портал t-online із посиланням на інформацію від джерел у структурах безпеки та на відкриті дані. Ці ж відомості пізніше поширили слідчі Швеції та Данії, які ведуть своє розслідування.

"Der Spiegel пояснює це дивним чином: Москва мала намір не підірвати, а захистити трубопроводи. Доказів немає. Якщо це так, то чому ж вони їх не захистили?" - написав з цього приводу в соцмережі X журналіст видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер (Konrad Schuller), який, як і його видання, в роботі журналістського колективу розслідувачів участі не беруть.

Операція Росії під "чужим прапором" або США та їхніх союзників?

Версія про те, що "український слід" міг бути операцією Росії під "чужим прапором", розглядається слідством у ФРН, але не як основна, писали раніше ЗМІ. Самі слідчі, зрозуміло, мовчать, поки розслідування не завершено. У лютому 2023 року генпрокурор ФРН Петер Франк (Peter Frank) говорив, що під час розслідування диверсії в Балтійському морі німецькі правоохоронні органи поки що не отримали доказів того, що вибухи здійснила російська сторона.

Відповідальність за підрив газопроводів наразі ніхто на себе не взяв, але вважається, що таку технічно складну операцію могли здійснити тільки державні гравці. Загалом вважають, що мотиви вчинити диверсію на російському газопроводі, який ішов безпосередньо у ФРН, були у кількох країн або навіть груп країн.

Крім Росії та України, називаються і США та їхні союзник, зокрема Польща. На початку лютого 2022 року, незадовго до вторгнення Росії в Україну, президент США Джо Байден прямо заявив журналістам: "Якщо Росія вторгнеться, "Північний потік-2" більше не існуватиме. Ми покладемо цьому край".