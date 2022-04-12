Коломойський відсуджує у США заморожені через війну російські гроші

11 компаній, які внаслідок анексії Росією 2014 року Криму втратили низку автозаправних станцій і об'єктів нерухомості на півострові, намагаються стягнути компенсацію з Росії у рахунок заморожених США російських коштів.

Позов, обсяг претензій за яким становить 34,5 мільйона доларів, поданий до Окружного суду округу Колумбія. Позивачі домагаються в американських суддів стягнення на підставі рішення арбітражного суду в Швейцарії, ухваленого у квітні 2019 року. Як зазначено у тексті арбітражного рішення, яке є в розпорядженні DW, бенефіціаром українських компаній-позивачів, найбільшими з яких є "Стабіл", "Рустел", "Кіровоград-Нафта" і "Трейд Траст", є український олігарх Ігор Коломойський.

Коломойський як жертва російської агресії

Адвокат компаній Коломойського Джеймс Бойкін в інтерв'ю агенції Reuters зазначив, що замороження Сполучними Штатами російських активів в рамках санкцій за розв'язану проти України війну є нагодою для його клієнта стягнути кошти. "Якщо кошти можуть бути скеровані на потреби людей, які стали жертвами російської агресії, я не розумію, чому Крим і люди, які зазнали втрат внаслідок анексії мали би бути винятком", - зауважив Бойкін. Захисник олігарха вважає Коломойського жертвою російської агресії, оскільки мільярдер був критиком Кремля.

Санкції США проти олігарха

2021 року США запровадили санкції проти Коломойського через підозри в корупції. Його активи заморожені через підозру у відмиванні коштів, виведених з "Приватбанку" і вкладених у нерухомість в Сполучених Штатах.

Від провідних західних політиків неодноразово лунала думка, що заморожені в рамках санкцій російські активи у США мають бути конфісковані і скеровані на відбудову після війни.