 Мін′юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

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Новини

Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі "Приватбанку"

У позові мін'юст США просить конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості в Далласі, яка, ймовірно, утримувалась за виведені з "Приватбанку" кошти.

Ігор Коломойський (архівне фото)

Ігор Коломойський (архівне фото)

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки подало вже четвертий позов з метою конфіскації майна через імовірне відмиванням у США грошей, виведених з українського "Приватбанку" його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

"Міністерство юстиції США подало цивільний позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад шість мільйонів доларів, які отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас", - зазначається у повідомленні на сайті міністерства від 20 січня. Йдеться про бізнес-центр Stemmons Towers у Далласі.

За даними мін’юсту США, його ремонт та утримання, здійснювали кілька структур, пов'язаних із Коломойським і Боголюбовим, за рахнок прибутку компанії CompuCom Campus, яку начебто придбали на виведені з "Приватбанку" гроші. Зокрема, йдеться про мережу юридичних осіб Optima, яка включає Optima Ventures, Optima 7171 та Optima Stemmons. 

“Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, використовуючи спеціальний фінансовий контракт, за яким понад шість мільйонів доларів основної суми та відсотків отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures”, - йдеться у повідомленні. 

На підставі федеральних законів про запобігання відмиванню коштів, мін'юст хоче конфіскувати договір на довірче управління, що включає право отримання платежів, і пов'язаний з ним договір купівлі-продажу.

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Попередні позови США на Коломойського

У серпні 2020 року США подали два позови про конфіскацію комерційної нерухомості Коломойського і Боголюбова у Далласі, штат Техас, та у Луїсвіллі, штат Кентуккі. У грудні 2020 року був поданий третій позов про конфіскацію нерухомості в Клівленді, штат Огайо. 

У всіх позовах мін'юст США стверджує, що Коломойський та Боголюбов обдурили "Приватбанк" на мільярди доларів. Зокрема, частину багатомільйонних позик, наданих "Приватбанком" з 2008 до 2016 року, українські бізнесмени начебто відмивали, виводячи на рахунки підконтрольних офшорних компаній у дочірній структурі банку на Кіпрі.  За ці кошти згодом нібито й купувалася комерційна нерухомість у США.

Як стверджує мін'юст, для інвестування коштів у США довірені особи Коломойського і Боголюбова створили низку компаній, які об'єднали умовною групою Optima, з офісом у Маямі. Довірені особи нібито придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, зокрема й комерційні будівлі Stemmons Towers у Далласі, будівлю 55 Public Square у Клівленді та PNC Plaza у Луїсвіллі, а також офісну нерухомість у Далласі, відому як колишня штаб-квартира CompuCom.

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Сам Коломойський відкидає звинувачення у злочинному походженні коштів. У грудні 2016 року Кабінет міністрів України за пропозицією Національного банку і акціонерів "Приватбанку" ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Держава в особі міністерства фінансів отримала 100 відсотків у капіталі банку.

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