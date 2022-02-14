Зеленський закликав олігархів, які вилетіли з України, повернутися

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців ввечері понеділка, 14 лютого, закликав олігархів і бізнесменів, які нещодавно залишили Україну, повернутися.

"Я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна - дійсно Батьківщина, а для кого - просто майданчик для грошей", - сказав він.

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Також глава держави звернувся до державних службовців і народних обранців усіх рівнів, які покинули країну або планують це зробити: "Вам народ України довірив не тільки керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок в такій ситуації бути разом з українським народом". Зеленський закликав їх "протягом 24 годин повернутися".

Аналогічне прохання він висловив вдень під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Президент зазначив, що крім олігархів за кордон вилетіли "депутати різних партій". "Ми повинні надавати їм сигнал від Верховної Ради, спікера, держави. Я від себе особисто хотів би попросити, щоб впродовж 24 годин вони все ж таки повернулися в державу. Вважаю, що вони повинні повернутися. Інакше треба нам усім, як державі та керівництву, робити серйозні висновки. І повірте мені, ми їх зробимо", - сказав Зеленський.

23 нардепи за кордоном

Як повідомив у понеділок секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам після закритої зустрічі з представниками парламенту, зараз 23 народних депутати перебувають за кордоном. Водночас він припустив, що парламентарі ще можуть встигнути прибути на засідання Верховної Ради 15 лютого.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про відліт з України чартерними рейсами українських політиків і бізнесменів. Лише 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків, писала "Українська правда". Серед них - приватні літаки бізнесменів Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. До цього, за даними ЗМІ, Україну залишили бізнесмен Віктор Пінчук, нардеп Вадим Новинський та харківський бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого напередодні на смерть збив людину.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". За даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого. Як писало видання, про це американська сторона попередила уряд Німеччини та інших країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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