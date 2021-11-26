 Коментар: Зеленський вийшов на стежку війни з Ахметовим | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.11.2021

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Україна

Коментар: Зеленський вийшов на стежку війни з Ахметовим

Пресконференція Володимира Зеленського нагадувала зведення рахунків. Президент більше говорив про особисте, окресливши коло людей, які заважають йому керувати країною, вважає Сергій Руденко.

Володимир Зеленський на пресмарафоні 26 листопада 2021 року

Зеленський провів пресмарафон із 30 запрошеними ЗМІ 26 листопада

На 1-2 грудня в Україні за участю Ріната Ахметова та Росії запланований державний переворот. Таку сенсаційну заяву під час спілкування з журналістами зробив український президент Володимир Зеленський. За його словами, існує агентурна та "звукова інформація" про спроби втягнути олігарха в процес повалення української влади. Після цих слів Зеленського курс єврооблігацій компанії "ДТЕК Енерго", що належить Ахметову, впав на 11,6 відсотка. Це перший, але, на жаль, не останній результат п'ятигодинного пресмарафону Зеленського.

Підйом з переворотом

Декілька днів тому, коли представники президентської партії "Слуга народу" відмовилися від участі в ефірах телеканалів "Україна" та "Україна 24", що належать Ахметову, навряд хтось припускав, що Зеленський публічно звинуватить його в підготовці держперевороту. Впевнений, не очікував цього і сам олігарх, який розпочав свій бізнес ще в буремні 1990-ті на Донбасі. Варто сказати, що протягом останніх 30 років він завжди знаходив спільну мову з усіма українськими президентами. Зеленський виявився винятком.

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Що трапилося між Ахметовим та Зеленським, точно знають лише вони самі. Чому Ахметов, підприємства якого є лідерами серед платників податків у країні, виявився ворогом української держави, Зеленський, на жаль, не уточнив. Як і не навів вагомих доказів участі олігарха в перевороті, що нібито готується. Адже якщо вони є, Ахметовим давно вже повинні займатися спецслужби, а не президент, який публічно озвучує ці звинувачення.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Зрозуміло, Зеленського дратує, що "Україна" та "Україна 24", які тривалий час зберігали щодо нього нейтралітет, останнім часом перетворилися на інформаційні майданчики для тих, хто опонує нинішньому президентові. Колишній спікер українського парламенту Дмитро Разумков, ексглава МВС Арсен Аваков, колишній головний військовий розвідник країни Василь Бурба, також багато політиків, які критикують дії глави держави, - часті та бажані гості на цих каналах. Звісно, ​​це не може подобатися Зеленському. Тому, очевидно, у президентського оточення і виникла ідея прив'язати Ахметова до державного перевороту. Але чому він має відбутися 1 -2 грудня? Тут усе дуже просто: саме на цю дату заплановані акції протесту біля Офісу президента. Основна вимога - звільнити главу президентської канцелярії Андрія Єрмака, нібито причетного до провалу спецоперації щодо "вагнерівців".

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Спецоперація "Бурба"

Упродовж останніх 15-ти місяців Ахіллесовою п'ятою команди Зеленського був "Вагнергейт". Весь цей час керівництво української держави розповідало суспільству різні небилиці про спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнер". На початку воно намагалося довести, що ця історія - чистої води вигадка. Потім - що ця спецоперація є справою рук Москви. Пізніше - що план захоплення головорізів, які воювали на Донбасі, загрожував безпеці інших людей. Словом, від повного заперечення через обурення до ухвалення.

17 листопада Bellingcat оприлюднив своє розслідування, яке підтвердило: українські спецслужби справді готувалися до затримання 33-х "вагнерівців", які могли б стати важливими свідками злочинів Російської Федерації на території української держави. Але спецоперацію за вказівкою Зеленського та Єрмака відклали. У підсумку її провалили. І за це, як каже колишній начальник ГУР МО Василь Бурба, мають відповісти президент та керівник його офісу.

Власне, останній тиждень від Зеленського чекали хоч якоїсь реакції на оприлюднену інформацію. На пресконференції він заявив журналістам: все, що стосується спецоперації, - особиста авантюра Бурби. Нинішній президент вважає, що він - ставленик Петра Порошенка, і саме тому весь план був спробою екскерівника ГУР МО посварити Зеленського зі світовою спільнотою, зокрема Туреччиною.

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Спілкуючись із журналістами, український президент так і не зміг дати остаточної відповіді: а хто ж провалив цю спецоперацію, яку два роки готували українські розвідники. Бурба? Якщо він, то якими були його мотиви? Порошенко? Як і завдяки чому? Сам Зеленський та Єрмак? Чому обидва намагаються звалити всю провину на колишнього керівника ГУР МО? Відповіді на ці запитання ми напевно отримаємо вже після президентського терміну Зеленського.

Війна в четвертому вимірі

Публічні суперечки Володимира Зеленського з журналістами перетворили нинішній пресмарафон на зведення особистих рахунків з боку президента. Шеф-редактора інтернет-видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова, який першим оприлюднив інформацію щодо "Вагнергейту", звинуватили в усіх мислимих та немислимих гріхах. Журналіст "Української правди" Михайло Ткач, який опублікував напередодні фільм-розслідування про те, з яким розмахом, зокрема з залученням гелікоптерів ДСНС, президент і керівник його офісу відзначали 50-річчя останнього у Карпатах, також почув закиди на свою адресу від Зеленського.

Зрештою, ми не почули багато важливого від президента. На жаль, особисті образи на олігархів, Порошенка та журналістів не дозволили главі держави дати чіткі та зрозумілі відповіді на багато питань, які справді хвилюють країну. Так, Зеленський коментував можливість широкомасштабної війни з Росією. Так, він говорив про енергобезпеку країни. Так, президент намагався розмірковувати про реформи. Але все це звучало непереконливо. Оскільки на пресмарафоні Володимир Олександрович більше говорив про особисте, а не про суспільне. І це, мабуть, головний результат спілкування Зеленського з журналістами.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

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Докладно

Володимир Зеленський на пресмарафоні 26 листопада 2021 року

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