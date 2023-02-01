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Ігор Коломойський
Ігор КоломойськийФото: Mykhaylo Markiv/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У Коломойського в Дніпрі провели обшук

Ольга Журавльова
45 хв. тому

СБУ і Бюро економічної безпеки обшукали будинок олігарха Ігоря Коломойського в справі привласнення коштів "Укрнафти".

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Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки проводять у середу, 1 лютого, обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі, повідомляє "Українська правда" .

Розслідування стосується справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" та махінацій навколо "Укртатнафти", повідомили співрозмовники видання в правоохоронних органах. "Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми", - йдеться в повідомленні.

На момент публікації новини Коломойський не коментував обшуки.

У вересні 2022 року ЗМІ повідомляли про обшуки у Коломойського в Буковелі.

Справа про привласнення мільярдів "Укрнафти"

На початку вересня прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили вісьмом посадовим особам про підозру в заволодінні майном і коштами "Укрнафти". Тоді йшлося про суму майже 13 мільярдів гривень.

За даними слідства, службовці п'яти компаній за змовою з посадовцями "Укрнафти" впродовж кількох місяців 2015 року передали на користь підприємств нафту на понад десять мільярдів гривень без попередньої оплати.

"Укрнафта" - це публічна компанія, понад половина акцій якої належать державній компанії "Нафтогаз". У листопаді рішенням Ради національної безпеки і оборони України "Укрнафту" націоналізували.

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