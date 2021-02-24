 Лондонський суд відхилив позов ″Татнефти″ до українських бізнесменів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Новини

Лондонський суд відхилив позов "Татнефти" до українських бізнесменів

Високий суд Лондона відхилив позов російської "Татнефти" до українських бізнесменів на майже 300 мільйонів доларів США. "Татнефть" готується оскаржити це рішення.

Суд Лондона відхилив позов Татнефти до Ігоря Коломойського

Суд Лондона відхилив позов "Татнефти" до Ігоря Коломойського

Високий суд Лондона у середу, 24 лютого, відхилив позов російської нафтової компанії "Татнефть" на 294,3 мільйона доларів США до українських бізнесменів Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського та Павла Овчаренка в рамках справи "Укртатнафти".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на матеріали справи, позов відхилений у зв'язку із закінченням терміну позовної давності. У своєму рішенні суддя посилається на російське законодавство, згідно з яким термін позовної давності становить три роки.

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У "Татнефти" не згодні з рішенням суду і заявляють, що компанія вивчає можливості щодо подання апеляції і "вжиття інших заходів".

У свою чергу в "Укртатнафті" підтвердили відмову Високого суду Англії в задоволенні вимог "Татнефти", зазначивши, що суд цілковито розглянув матеріали справи.

"Укртатнафту" було створено в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Частина акцій належала структурам, близьким до компанії "Татнефть" і міністерства земельних і майнових відносин Татарстану.

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У жовтні 2007 в результаті рішення українського суду "Татнефть" втратила оперативний контроль над Кременчуцьким НПЗ, після чого припинила постачання нафти.

Згодом у підприємства з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і Олександра Ярославського, а частка татарстанських акціонерів була практично обнулена.

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Судовий розгляд у Великобританії "Татнефть" ініціювала наприкінці березня 2016 року. У справі йшлося про постачання нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод. Компанія вимагала відшкодувати збитки і відсотки в розмірі 334 мільйони доларів. У позові "Татнефть" стверджувала, що в 2009 році вказані особи шахрайським шляхом присвоїли грошові кошти, які мали піти на сплату компанії за поставлену нафту.

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