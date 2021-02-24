Лондонський суд відхилив позов "Татнефти" до українських бізнесменів

Високий суд Лондона у середу, 24 лютого, відхилив позов російської нафтової компанії "Татнефть" на 294,3 мільйона доларів США до українських бізнесменів Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського та Павла Овчаренка в рамках справи "Укртатнафти".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на матеріали справи, позов відхилений у зв'язку із закінченням терміну позовної давності. У своєму рішенні суддя посилається на російське законодавство, згідно з яким термін позовної давності становить три роки.

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У "Татнефти" не згодні з рішенням суду і заявляють, що компанія вивчає можливості щодо подання апеляції і "вжиття інших заходів".

У свою чергу в "Укртатнафті" підтвердили відмову Високого суду Англії в задоволенні вимог "Татнефти", зазначивши, що суд цілковито розглянув матеріали справи.

"Укртатнафту" було створено в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Частина акцій належала структурам, близьким до компанії "Татнефть" і міністерства земельних і майнових відносин Татарстану.

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У жовтні 2007 в результаті рішення українського суду "Татнефть" втратила оперативний контроль над Кременчуцьким НПЗ, після чого припинила постачання нафти.

Згодом у підприємства з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і Олександра Ярославського, а частка татарстанських акціонерів була практично обнулена.

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Судовий розгляд у Великобританії "Татнефть" ініціювала наприкінці березня 2016 року. У справі йшлося про постачання нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод. Компанія вимагала відшкодувати збитки і відсотки в розмірі 334 мільйони доларів. У позові "Татнефть" стверджувала, що в 2009 році вказані особи шахрайським шляхом присвоїли грошові кошти, які мали піти на сплату компанії за поставлену нафту.