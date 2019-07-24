 Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

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Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України

Багатомільярдний позов Ігоря Коломойського та його партнерів проти України до Стокгольмського арбітражу було відхилено після шести років судового розгляду, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Позов Коломойського та його партнерів був пов'язаний із компанією Укрнафта, акціями якої вони володіли

Позов Коломойського та його партнерів був пов'язаний із компанією "Укрнафта", акціями якої вони володіли

Стокгольмський арбітраж відмовив Ігорю Коломойському і його партнерам Геннадію Боголюбову та Ігорю Палиці в задоволенні їхнього позову проти України на суму у понад шість мільярдів доларів та відсотки від цієї суми. Про це ввечері четверга, 4 лютого, написав міністр юстиції України Денис Малюська.

"Супермегаперемога в Стокгольмському арбітражі! Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше ніж шість мільярдів доларів та звернулися з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив. Відмовив повністю", - зазначив міністр. За його словами, арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції у цій справі.

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Позов через конфлікт довкола "Укрнафти"

Нагадаємо, що Коломойський, Боголюбов та Палиця були власниками 40,1 відсотка акцій "Укрнафти". Державному "Нафтогазу", при цьому, належало 50 відсотків та одна акція компанії.

У червні 2015 року міноритарні акціонери подали позов до Стокгольмського арбітражу, звинувачуючи Україну у завданні шкоди через відбір газу, видобутого "Укрнафтою", без оплати або з оплатою за заниженою ціною, невиконання "Нафтогазом" та "Укртрансгазом" рішень українських судів, швидкому збільшенні ставок плати за надрокористування, зменшенні кворуму під час проведення зборів акціонерних товариств.

На початку 2018 року стало відомо, що претензії міноритаріїв збільшилися з 4,7 мільярда доларів до 5,5 мільярда доларів. У підсумку ця сума, за словами Малюськи, зросла до більше, ніж шести мільярдів доларів.

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Позов Коломойського та його партнерів був пов'язаний із компанією Укрнафта, акціями якої вони володіли

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського

Багатомільярдний позов Ігоря Коломойського та його партнерів проти України до Стокгольмського арбітражу було відхилено.  

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