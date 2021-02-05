Ігор Палиця - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Палиця".

Ігор Палиця - депутат Верховної Ради шостого, сьомого і дев'ятого скликань. У Верховній Раді дев'ятого скликання Ігор Палиця увійшов до складу депутатської групи "За майбутнє", а в травні 2020 року очолив однойменну політичну партію. З листопада 2015 до липня 2019 був головою Волинської обласної ради. З травня 2014 до травня 2015 року був головою Одеської державної адміністрації. З 2003 до 2007 року Ігор Палиця очолював правління компанії "Укрнафта". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.