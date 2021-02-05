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Ігор Палиця

Ігор Палиця - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Палиця".

Ігор Палиця - депутат Верховної Ради шостого, сьомого і дев'ятого скликань. У Верховній Раді дев'ятого скликання Ігор Палиця увійшов до складу депутатської групи "За майбутнє", а в травні 2020 року очолив однойменну політичну партію. З листопада 2015 до липня 2019 був головою Волинської обласної ради. З травня 2014 до травня 2015 року був головою Одеської державної адміністрації. З 2003 до 2007 року Ігор Палиця очолював правління компанії "Укрнафта". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України 05.02.2021

Багатомільярдний позов Ігоря Коломойського та його партнера проти України до Стокгольмського арбітражу було відхилено після шести років судового розгляду, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують

Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують 25.11.2020

Поки українці сперечаються, чи варто було скеровувати 35 мільярдів з COVID-фонду на дороги, на них піариться не лише президент, але й соратники його колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського.
Шерше ля фам: жінки посадовців і приховане майно

Шерше ля фам: жінки посадовців і приховане майно 22.10.2020

Цивільні шлюби і розлучення на папері - шпарини, які нерідко дозволяють українським посадовцям не декларувати майно. Контролери досі марно шукають відповідь на винахідливість можновладців.
Антиколомойський закон: що Зеленський має проти Коломойського (09.04.2020)

"Антиколомойський" закон: що Зеленський має проти Коломойського (09.04.2020) 09.04.2020

Вибору в Володимира Зеленського немає: без грошей МВФ фінансову кризу, спричинену коронавірусом, Україні не подолати. Для цього йому потрібен закон, який вже прозвали "антиколомойським". Це має унеможливити повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському. Дивіться: простими словами про заплутаний конфлікт.

Депутатський мандат за гроші: в Австрії це можливо

Депутатський мандат за гроші: в Австрії це можливо 19.09.2019

Напередодні виборів в Австрії лунає вимога заборонити купівлю місць у партійних списках. Приводом стали (досі недоведені) звинувачення на адресу екс-депутата, причетного до бізнесу впливових українців.
Партійці Коломойського в обгортці Слуги народу

Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу" 24.07.2019

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп", яку відкрито підтримує і фінансує олігарх Ігор Коломойський.
Українські мільйони в австрійських Альпах

Українські мільйони в австрійських Альпах 19.12.2017

Колись австрійський Земмерінг був іконою альпійського туризму. Відновити славу курорту взялися загадкові українські інвестори. Але надії австрійців на світле майбутнє швидко розвіялися. 