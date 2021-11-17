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Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки - один із правоохоронних органів в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бюро економічної безпеки".

Бюро економічної безпеки займається виявленням та розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері економіки, які загрожують життєво важливим інтересам України. Закон про створення Бюро економічної безпеки Верховна Рада України ухвалила в січні 2021 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків

Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків 17.11.2021

Штраф за умисне ухиляння від податків може досягати 255 тисяч гривень. Але уникнути відповідальності можна, якщо вчасно сплатити заборгованість та пеню.
Кабмін створив Бюро економічної безпеки

Кабмін створив Бюро економічної безпеки 12.05.2021

Новостворене Бюро економічної безпеки має замінити податкову міліцію, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Бюро економічної безпеки: податкова міліція 2.0 чи новий дієвий орган?

Бюро економічної безпеки: податкова міліція 2.0 чи новий дієвий орган? 22.03.2021

В Україні з'явиться Бюро економічної безпеки. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Чим займатиметься ця ще одна правоохоронна структура та навіщо її створили саме зараз?
Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки

Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки 22.03.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким створюється Бюро економічної безпеки. Воно отримає повноваження СБУ і податкової.