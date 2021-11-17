Бюро економічної безпеки - один із правоохоронних органів в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бюро економічної безпеки".

Бюро економічної безпеки займається виявленням та розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері економіки, які загрожують життєво важливим інтересам України. Закон про створення Бюро економічної безпеки Верховна Рада України ухвалила в січні 2021 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.