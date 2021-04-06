 Кабмін створив Бюро економічної безпеки | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.05.2021

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Економіка

Кабмін створив Бюро економічної безпеки

Новостворене Бюро економічної безпеки має замінити податкову міліцію, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін створив Бюро економічної безпеки

За планом, Бюро економічної безпеки має запрацювати в вересні 2021 року

Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні в середу, 12 травня, постанову про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ). "Створити Бюро економічної безпеки України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів", - йдеться в постанові.

Як зазначається в тексті постанови, Кабмін координуватиме діяльність Бюро економічної безпеки безпосередньо або через відповідних членів уряду. Головне завдання новоствореного органу полягатиме в запобіганні та протидії кримінальним правопорушенням у галузі економіки та фінансів держави.

БЕБ, зокрема, аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обороті коштів тих чи інших бізнесових або державних структур. Після створення цього органу Служба безпеки України (СБУ) втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у галузі економіки.

В Бюро працюватимуть детективи, які не лише збиратимуть аналітичну інформацію про економічні злочини, але й вестимуть оперативно-розшукову діяльність на рівні з іншими силовими структурами. Директора Бюро обиратиме на відкритому конкурсі конкурсна комісія, яка складатиметься з представників, делегованих від Верховної Ради, уряд та президента - по троє від кожної гілки влади.

Крок до ліквідації податкової міліції

"Це один із фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції", - прокоментував створення нового відомства прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна",

28 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України" №1150-ІХ, який 22 березня підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з планом пріоритетних дій уряду, БЕБ має розпочати роботу у вересні 2021 року.

Як повідомлялося, на створенні БЕБ й передачі йому повноважень для боротьби з економічною злочинністю наполягав Міжнародний валютний фонд (МВФ) як на одній з головних умов для виділення наступного траншу кредиту.

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