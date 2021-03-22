Український президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки. Про це у понеділок, 22 березня, на офіційному сайті глави держави повідомляє його пресслужба.

"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що він отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

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СБУ не буде викривати економічні злочини

У повідомленні наголошується, що захист економічних процесів від тиску силових органів підтримується міжнародними партнерами України. "Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обороті коштів тих чи інших бізнес- або державних структур", - пояснюють у пресслужбі президента.

Після створення цього органу СБУ втратить функції з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері економіки. "Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки", - говориться в повідомленні.

Податкова міліція в Україні ліквідована

Також до нового бюро перейдуть повноваження податкової міліції, яка буде ліквідована завдяки новому закону. Документ було ухвалено у другому читанні наприкінці січня 2021 року.

Піти на цей крок від України вимагали міжнародні кредитори, зокрема Міжнародний валютний фонд (МВФ). Раніше розслідуванням економічних злочинів в країні опікувалися одночасно податкова міліція, яка входила в структуру Державної фіскальної служби (ДФС), відділ боротьби з економічною злочинністю Служби безпеки України і відповідний відділ Національної поліції.