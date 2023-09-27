Коломойський під слідством: що "світить" олігарху?

Ігор Коломойський - перший український олігарх, який може опинитися на лаві підсудних на батьківщині. Провадження ведуть одразу кілька правоохоронних органів. Про що йдеться і що загрожує Коломойському?

З початку вересня Ігор Коломойський перебуває під вартою. Кримінальні провадження проти бізнесмена і ексчиновника розслідують паралельно Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), а також Бюро економічної безпеки (БЕБ) у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ). В основі проваджень лежать підозри в незаконному виведенні коштів з підконтрольного Коломойському "Приватбанку" у змові з топпосадовцями установи. 2016 року держава націоналізувала "Приватбанк", врятувавши його від банкрутства. Щоби втримати на плаву найбільшу фінустанову країни, уряд у 2016-2017 роках докапіталізував її, вливши у капітал банку понад 150 мільярдів гривень. Кримінальні провадження, в рамках яких взяли під варту Коломойського, охоплюють зникнення з банку лише відносно невеликої частини коштів банку.

Що накопали БЕБ і СБУ?

Бюро економічної безпеки і СБУ підозрюють Ігоря Коломойського у шахрайстві, підробці банківських документів, заволодінні посадовою особою чужим майном і відмиванні грошей, одержаних злочинним шляхом. Спершу правоохоронці 2 вересня повідомили Коломойському про підозру лише за одним епізодом, в якому йшлося про пів мільярда гривень. БЕБ і СБУ спершу не повідомили жодних подробиць підозри, зазначивши у пресрелізі лише, що Коломойський "легалізував 570 мільйонів шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ". Двома тижнями пізніше правоохоронці повідомили про нову підозру, в якій йшлося вже про зовсім інші масштаби зловживань з коштами "Приватбанку".

Ігор Коломойський по дорозі до київського суду 2 вересня 2023 року Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Як зазначено у пресрелізі СБУ, у 2013-2014 роках Коломойський у змові з посадовцями підконтрольного йому банку заволодів коштами у 5,8 мільярда гривень, що на той момент дорівнювало близько 700 мільйонам доларів США.

Злочинну схему правоохоронці описують так: олігарх фіктивно, суто на папері, буцімто вносив готівку в касу банку, члени створеного ним угруповання, до якого входили співробітники банку, дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні внески, "хоча насправді ніяких внесків банк не отримував", наголошується у пресрелізі СБУ від 15 вересня. Надалі кошти, яких у готівковому еквіваленті у природі не існувало, в електронному вигляді зараховувалися, як вважає слідство, на особистий рахунок Коломойського. "Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - йдеться у комюніке СБУ.

У судовому реєстрі або інших відкритих джерелах відсутня більш докладна інформація про провадження БЕБ і СБУ проти Коломойського.

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НАБУ, "Приватбанк" і губернатор Коломойський

У підозрі, про яку Ігорю Коломойському 7 вересня повідомило НАБУ, йдеться про значно більшу суму виведених з "Приватбанку" коштів - 9,2 мільярда. Слідчі встановили, що з січня по березень 2015 року власник банку в змові з чотирма спільниками з числа топпосадовців фінустанови, зобов'язали "Приватбанк" виплатити одній з підконтрольних іноземних компаній Коломойського кошти "під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю".

Докладніше про суть імовірної оборудки, яку НАБУ інкримінує Коломойському, можна дізнатися з текстів ухвал у судовому реєстрі в рамках цього провадження. За даними слідства, Коломойський і його спільники підробили документи, оформивши їх заднім числом. Згідно з підробленими документами, у "Приватбанку" буцімто виник обов'язок виплатити 9,2 мільярда гривень підконтрольній Коломойському іноземній компанії. Кошти були виплачені в рамках операції викупу облігацій "Приватбанку", як заявляє слідство, "з хибною номінальною вартістю, яка неправомірно розраховується по формулі з прив'язкою вартості облігацій до курсу гривні відносно долару США".

Частина виведених у такий спосіб коштів - майже пів мільярда гривень - перераховувалась, за даними слідства, кілька разів між рахунками підконтрольних компаній Коломойського, перш ніж зрештою опинилася на особистому рахунку олігарха. Після цього, Коломойський, як встановили слідчі НАБУ, поповнив цими коштами статутний капітал "Приватбанку", збільшивши у ньому власну частку на виконання вимог НБУ з метою фінансового оздоровлення банку.

Отже, з даних слідства випливає, що олігарх замість власних коштів, як того вимагав Нацбанк, влив у капітал банку кошти, які сам завдяки оборудкам з нього і вивів. От лише виведено було у десятки разів більше коштів, ніж повернулося у капітал у цей спосіб. Куди поділася решта коштів, з тих даних слідства, які є у публічному доступі, не зрозуміло.

Губернатор чи банкір? Адвокати заперечують підслідність НАБУ

Як зазначено у судових ухвалах, адвокати Коломойського і його імовірних спільників відкидають звинувачення у незаконному виведенні коштів, називаючи багатоходові операції з викупу облігацій "звичайною банківською практикою".

Ігор Коломойський обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА з 2 березня 2014 року до 24 березня 2015 року Фото: Mykhaylo Markiv/dpa/picture alliance

Крім того, адвокати заперечують підслідність НАБУ у даному провадженні. Адже антикорупційне бюро розслідує провадження на тій підставі, що на момент вчинення інкримінованого злочину Ігор Коломойський був високопоставленим держслужбовцем, а саме головою Дніпропетровської облдержадміністрації. Захист Коломойського наголошує, що операції "Приватбанку" з цінними паперами не мали нічого спільного з роботою бізнесмена на чолі облдержадміністрації.

НАБУ інкримінує Коломойському злочин відповідно до ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу - "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Привласнення коштів в особливо великих розмірах передбачає ув'язнення від семи до дванадцяти років.