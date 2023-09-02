Коломойському вручили підозру
Бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру, повідомляють в суботу, 2 вересня, Офіс генерального прокурора (ОГП) і Служба безпеки України (СБУ).
Підозру йому оголосили за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
В ОГП кажуть, що він "шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень", а в СБУ, що "протягом 2013-2020 років легалізував шляхом виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".
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Обшуки в справі "Укрнафти"
У вересні 2022 року ЗМІ повідомляли про обшуки в Коломойського у Буковелі, а в лютому цього року - в будинку в Дніпрі.
Розслідування стосується справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта"через структури, як кажуть правоохоронці, "пов'язані з компаніями групи "Приват".
Коломойський втратив контроль над "Укрнафтою", який він утримував з 2003 року, в 2015 році, але продовжував мати там "своїх людей". В листопаді 2022 року рішенням Ради національної безпеки і оборони "Укрнафту націоналізували".
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