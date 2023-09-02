До Ігоря Коломойського завітали правоохоронці. Він отримав від них підозру в шахрайстві й відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство каже, що в 2013-2020 роках він вивів з України понад пів мільярда гривень.

Бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру, повідомляють в суботу, 2 вересня, Офіс генерального прокурора (ОГП) і Служба безпеки України (СБУ).

Підозру йому оголосили за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ОГП кажуть, що він "шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень", а в СБУ, що "протягом 2013-2020 років легалізував шляхом виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

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Обшуки в справі "Укрнафти"

У вересні 2022 року ЗМІ повідомляли про обшуки в Коломойського у Буковелі, а в лютому цього року - в будинку в Дніпрі.

Розслідування стосується справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта"через структури, як кажуть правоохоронці, "пов'язані з компаніями групи "Приват".

Коломойський втратив контроль над "Укрнафтою", який він утримував з 2003 року, в 2015 році, але продовжував мати там "своїх людей". В листопаді 2022 року рішенням Ради національної безпеки і оборони "Укрнафту націоналізували".

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