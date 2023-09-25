  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Апеляційний суд залишив Коломойського в СІЗО

Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

Суд не задовольнив апеляцію Ігоря Коломойського та не дозволив Ткаченку й ведучим "1+1" взяти його на поруки. Він залишатиметься під вартою в слідчому ізоляторі.

https://p.dw.com/p/4Wn7m
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський у суді 2 вересняФото: NurPhoto/IMAGO

Київський апеляційний суд у понеділок, 25 вересня, не задовольнив апеляцію бізнесмена Ігоря Коломойського та залишив його під вартою в слідчому ізоляторі (СІЗО), повідомляють кореспонденти "Суспільного" з судової зали.

Сума застави залишилась без змін. Раніше Коломойський не збирався її вносити.

Ведучим "1+1" не віддали Коломойського на поруки

Прохання колишнього міністра культури Олександра Ткаченка та ведучих телеканалу "1+1" про взяття Коломойського на поруки суд не задовольнив. 

Про це просили Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов.

Три підозри і арешт Коломойського

Коломойському оголосили вже три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень.

2 вересня Шевченківський районний суд арештував Коломойського на два місяці з альтернативою внесення пів мільярда гривень застави. 15 вересня після вручення третьої підозри суд збільшив розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень.

Читайте також: ВАКС не став заарештовувати активи Коломойського - ЦПК

Коломойському загрожують нові санкції? (11.03.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ігор Коломойський

Апеляційний суд залишив Коломойського в СІЗО

Політика25 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

ЗСУ вже отримали перші американські танки Abrams. Цю інформацію 25 вересня 2023 року підтвердив президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Технології25 вересня 2023 р.
external

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Здоров'я25 вересня 2023 р.09:12 хв.
В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Корупція22 вересня 2023 р.
external

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Суспільство22 вересня 2023 р.08:07 хв.
експорт зерна

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Економіка22 вересня 2023 р.
Артилеристи Дмитро і Степан ідуть на позиції, де встановлені їхні гармати, Запорізька область, вересень 2023 року

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

Конфлікти22 вересня 2023 р.
На головну сторінку