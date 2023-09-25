Апеляційний суд залишив Коломойського в СІЗО

Суд не задовольнив апеляцію Ігоря Коломойського та не дозволив Ткаченку й ведучим "1+1" взяти його на поруки. Він залишатиметься під вартою в слідчому ізоляторі.

Київський апеляційний суд у понеділок, 25 вересня, не задовольнив апеляцію бізнесмена Ігоря Коломойського та залишив його під вартою в слідчому ізоляторі (СІЗО), повідомляють кореспонденти "Суспільного" з судової зали.

Сума застави залишилась без змін. Раніше Коломойський не збирався її вносити.

Ведучим "1+1" не віддали Коломойського на поруки

Прохання колишнього міністра культури Олександра Ткаченка та ведучих телеканалу "1+1" про взяття Коломойського на поруки суд не задовольнив.

Про це просили Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов.

Три підозри і арешт Коломойського

Коломойському оголосили вже три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень.

2 вересня Шевченківський районний суд арештував Коломойського на два місяці з альтернативою внесення пів мільярда гривень застави. 15 вересня після вручення третьої підозри суд збільшив розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень.

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