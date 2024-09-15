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СуспільствоУкраїна

Ігоря Коломойського позбавили громадянства Кіпру - ЗМІ

Дмитро Шварц
15 вересня 2024 р.

Уряд Кіпру послався на те, що Коломойський не повідомив у своїй заяві на отримання громадянства про порушені проти нього кримінальні справи за ухилення від сплати податків у Росії ще у 2008 році.

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Ігор Коломойський у суді, вересень 2023 року
Коломойський не повідомив у своїй заяві на отримання громадянства про порушені проти нього кримінальні справи у РФФото: NurPhoto/IMAGO

Уряд Кіпру 4 вересня позбавив бізнесмена Ігоря Коломойського громадянства цієї країни, про що у суботу, 14 вересня, повідомило видання Philenews. 

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив після того, як було підтверджено, що "паспорт був отриманий під фальшивим приводом і з приховуванням важливої інформації, частина якої стосувалася кримінальних звинувачень, висунутих проти українського олігарха".

У рішенні уряду також зазначається, що ще до того, як його кандидатура на отримання громадянства розглядалася, "було очевидно", що Коломойський є особою "підозрілого характеру", як його називали, а його натуралізація "створює серйозний ризик ще більшого погіршення репутації для Республіки Кіпр".

"Паспорт був відібраний в основному через те, що Коломойський не повідомив у своїй заяві про те, що проти нього були порушені кримінальні справи за ухилення від сплати податків у Росії ще у 2008 році, а громадянство він отримав у червні 2010 року", - повідомляє Philenews.

Окрім Коломойського, уряд також позбавив кіпрського громадянства ще сімох осіб, зокрема єгипетського інвестора Мохаммеда Салема та російського інвестора Максима Захарченка, його дружину та двох дітей.

Нагадаємо, у травні Коломойського звинуватили в організації замовного вбивства. Раніше йому вручили три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень шляхом махінацій з внесками в "Приватбанку". Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня минулого року. 

За даними ЗМІ, з 1995 року Коломойський має громадянство Ізраїлю. При цьому у 2022 року олігарха позбавили громадянства України.

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