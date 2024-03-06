Суд в РФ конфіскував активи "екстреміста" Коломойського

Суд в Адигеї за позовом генпрокуратури РФ визнав екстремістами українського олігарха Ігоря Коломойського та ексвласника "Смоленського банку" Павла Шитова і постановив конфіскувати їхні російські активи на користь РФ.

Суд в російській республіці Адигея за позовом генпрокуратури РФ визнав екстремістами українського олігарха Ігоря Коломойського та ексвласника "Смоленського банку" Павла Шитова, постановивши конфіскувати їхні російські активи. Про це повідомила у вівторок, 5 березня, газета "Коммерсант".

"Екстреміст" Коломойський

За версією російського слідства, Коломойський, Шитов, а також зареєстрована в Лондоні компанія JKX Oil & Gas Limited входили в одну "екстремістську групу", дії якої мали "яскраво виражений антиросійський характер". Зокрема, Ігор Коломойський нібито з 2014 року розгорнув за допомогою підконтрольних йому ЗМІ "масштабну антиросійську агітацію", "взяв на повне забезпечення" підрозділи українських батальйонів "Азов", "Айдар", "Дніпро", "Луганськ" і "Шахтарськ". У позові, крім того, стверджується, що Коломойський фінансово "заохочував убивства" представників самопроголошених утворень "ЛНР" і "ДНР", а також нібито був причетний до загибелі людей під час заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

Павла Шитова генпрокуратура РФ звинувачує у викраденні зі "Смоленського банку" понад 700 мільйонів рублів і в перерахуванні цих коштів до українського "Приватбанку", що належав на той момент Коломойському. Після цього бізнесмен сховався в Україні, де "неодноразово критично оцінював дії влади Росії, підтримував теракти і диверсії на її території та публікував образливі нецензурні висловлювання на адресу окремих російських громадян", ідеться в позові.

У Коломойського і Шитова вилучено активи на мільярди рублів

JKX Oil & Gas Limited адміністративний позивач вважав бізнес-складовою "екстремістського об'єднання" Шитова і Коломойського. Останній, за даними російської генпрокуратури, контролював лондонську компанію через довірених осіб і володів у такий спосіб значними активами в нафтогазовій сфері, отримуючи від них "постійні та високі доходи". Джерело "Коммерсанта" також зазначило, що керівництво JKX Oil & Gas Limited публічно засудило агресію РФ проти України і підтримало запроваджені за це щодо Росії санкції.

Визнавши бізнесменів і лондонську компанію "екстремістами", російський суд постановив конфіскувати їхні активи на користь держави. Серед цих активів - велике підприємство паливно-енергетичного комплексу ТОВ "Южгазэнерджи", що здійснює видобуток газу в Адигеї, кілька об'єктів нерухомості в центрі Москви і майже 500 земельних ділянок у Московській, Володимирській, Калінінградській і Смоленській областях загальною вартістю понад 6 мільярдів рублів.

Обвинувачення проти Коломойського в Україні

Ігор Коломойський зараз перебуває під арештом в Україні. Проти нього висунуто обвинувачення у привласненні мільярдів гривень, шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Forbes у квітні 2023 року оцінював статки Коломойського в мільярд доларів. Крім націоналізованого 2016 року "Приватбанку", його активами були нафтопереробна компанія "Укртатнафта" і нафтогазова компанія "Укрнафта", які теж було націоналізовано. У 2014-2015 роках Коломойський обіймав посаду губернатора Дніпропетровської області України.