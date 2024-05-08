Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства

За даними слідства, Ігор Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній, однак виконавці лише поранили того.

Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства. Про це в середу, 8 травня, інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, Коломойський, нібито "діючи з мотивів особистої помсти", замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній "за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка спеціалізувалась на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами", - пише Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, члени банди здійснили напад - "нанесли удари та ножові поранення в життєво важливі органи", але не довели злочин до кінця "з причин, які не залежали від їхньої волі".

Коломойський - під вартою

"Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину", - йдеться в повідомленні. Сам

бізнесмен уже перебуває під вартою за іншими підозрами.

Офіс генпрокурора прямо не називає ім'я підозрюваного, але додає до повідомлення фото, з якого зрозуміло, що йдеться про Коломойського.

Раніше Коломойському вручили три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень шляхом махінацій з внесками в "Приватбанку". Коломойський перебуває під вартоюз 2 вересня минулого року.

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